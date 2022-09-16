Пятница, 16 Сентября 2022 12:20

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра РА, Пашинян подробно представил ситуацию, сложившуюся в результате развязанной Азербайджаном агрессии на суверенной территории Армении. Никол Пашинян отметил, что хотя на границе относительно спокойно, ситуация остается очень напряженной.

Эммануэль Макрон подтвердил свою готовность содействовать диалогу и миру.

Собеседники коснулись также обсуждения обращения РА в Совет Безопасности ООН. Премьер-министр Пашинян подчеркнул важность адекватной реакции международного сообщества на происходящее.

Подразделения ВС Азербайджана 13 сентября в 00:05 начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Сотка, Вардениса, Гориса, Капана, Артаниша, Ишханасара с применением БПЛА. Удары наносятся и по объектам гражданских инфраструктур. Вечером 14 сентября было заявлено о достижении договоренности о прекращении огня. 16 сентября в ходе правительственного часа в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о 135 погибших в результате агрессии Азербайджана.