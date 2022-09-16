Пятница, 16 Сентября 2022 12:18

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра РА, в ходе телефонного разговора Пашинян подробно представил ситуацию, сложившуюся в результате развязанной Азербайджаном агрессии на суверенной территории Армении. Он отметил, что хотя на данный момент на границе относительно спокойно, ситуация остается очень напряженной.

Блинкен выразил соболезнования в связи с гибелью людей в ходе недавних военных действий на границе Армении и Азербайджана. Госсекретарь подтвердил готовность США содействовать миру и диалогу.

Собеседники коснулись также обсуждений обращения РА в Совет Безопасности ООН. Премьер-министр Пашинян еще раз подчеркнул важность адекватной реакции международного сообщества на происходящее.

Подразделения ВС Азербайджана 13 сентября в 00:05 начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Сотка, Вардениса, Гориса, Капана, Артаниша, Ишханасара с применением БПЛА. Удары наносятся и по объектам гражданских инфраструктур. 14 сентября в ходе правительственного часа в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о 105 погибших в результате агрессии Азербайджана. Вечером 14 сентября было заявлено о достижении договоренности о прекращении огня.