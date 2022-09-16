Пятница, 16 Сентября 2022 12:12

АрмИнфо. Госминистр Республики Арцах Артак Бегларян представил позицию властей Арцаха в урегулировании нагорно-карабахского проблемы и само решение конфликта. Он подчеркнул, что для народа и властей Арцаха существуют непререкаемые исходные истины. В частности:

Решающие вопросы, касающиеся будущего Арцаха, должны решаться в первую очередь армянами Арцаха, где роль всего армянского народа также важна, учитывая исключительное значение Арцаха для армянской нации и Матери-Армении;

Азербайджано-арцахский конфликт должен быть урегулирован на основе полной реализации и признания права народа Арцаха на самоопределение с целью достижения международного признания независимости;

Любой статус в составе Азербайджана неприемлем и невозможен.

В этом ключе он добавил, что любой статус в составе Азербайджана неприемлем и невозможен, потому что Арцах исторически является родиной исключительно армянского народа, и фальсификацией истории азербайджанцы не могут присвоить Родину.

"Народ Арцаха самоопределился в пользу свободной и независимой государственности, и мы решаем свою судьбу.

Многовековая турецко-азербайджанская геноцидальная политика в отношении армян и, в особенности, продолжающаяся и усиливающаяся политика армянофобии последних десятилетий просто в онтологическом плане исключают какой-либо статус Арцаха в составе Азербайджана.

Наши оккупированные территории должны быть возвращены, а вынужденные переселенцы должны вернуться в свои родные дома. Арцах и Мать-Армения должны иметь прямую, надежную и суверенную сухопутную связь друг с другом. Мы готовы сохранить и защитить, приобретенные ценой тяжелых жертв, наши ценности: государственность, национальное достоинство и свободу жить и творить на своей родине.

Мы предпочитаем и готовы также к мирному и стабильному развитию региона на основе принципов уважения прав и достоинства всех народов и государств и исключения применения силы", - резюмировал Бегларян. Отметим, что в Арцахе вот уже два дня не стихают многотысячные акции протеста, которые продолжаться и сегодня. Они начались после заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна с трибуны парламента. Он заявил, что собирается подписать документ, за который готов подвергнуться критике и даже быть отстраненным от власти. "Я взял на себя ответственность принимать трудные решения во имя мира, но это не означает решение против государственных интересов РА. Мы должны пойти на эти решения, чтобы гарантировать безопасность Армении, прочную стабильность, мир: Мы хотим подписать документ, из-за которого нас могут критиковать, оскорблять, называть предателями, народ может даже отстранить нас от власти. Но мы будем благодарны, если в результате этого Армения получит длительный мир и безопасность на площади 29 800 кв. километров. Я четко заявляю - то решение, которое это обеспечит, я подпишу. Меня не интересует, что будет со мной дальше, меня интересует, что будет с Арменией. Я готов пойти на тяжелые решения ради мира", - заявил он.

В тот же день, 14 сентября, председатель Национального собрания Республики Арцах Артур Товмасян выступил с заявлением, в котором говорилось: "Арцах был, есть и будет. Судьба Республики Арцах и ее народа не была и не будет монополией какого-либо лица или политической власти. В вопросе независимости Республики Арцах неприемлемы заявления, интервью и выражение позиции без учета мнения народа Арцаха и избранных им властей". Было отмечено также, что фракции парламента Арцаха в своих заявлениях назвали неприемлемыми какие-либо дискуссии об Арцахе в составе Азербайджана. Это та красная черта, которую никто не имеет права нарушать. "Насильственное присоединение Арцаха к Азербайджану приведет к уничтожению Арцаха и станет геополитической исторической трагедией для армянской государственности и армянского народа", - говорилось в документе.