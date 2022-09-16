Пятница, 16 Сентября 2022 12:10

АрмИнфо. Германия и Европейский Союз не должны оставлять Армению. Об этом в своем акаунте в Twitter написал председатель комитета Бундестага по международным отношениям Михаэль Рот.

Он отметил, что Азербайджан явно пытается использовать слабость России в военных целях для отстаивания своих территориальных интересов. <Мы не должны полагаться на Россию и оставлять Армению. Европейский Союз должен взять на себя инициативу, чтобы сохранить мир>, - написал политик.

Он добавил, что хорошо, что удалось договориться о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией с помощью США и Европейского Союза. <Я осуждаю нападения на суверенную территорию Армении. Этот затянувшийся на десятилетия конфликт нельзя решить с помощью оружия, решения возможны только путем мирных переговоров>, - подчеркнул глава комитета немецкого Бундестага.