Пятница, 16 Сентября 2022 12:09

АрмИнфо. Важность укрепления мира на Южном Кавказе была подчеркнута на третьем заседании Диалога по стратегическому механизму между США и Турцией.

Согласно Госдепу США, в ходе заседания в Вашингтоне состоялось под председательством заместителя госсекретаря США Венди Шерман и заместителя министра иностранных дел Турции Седато Онала стороны подтвердили свою приверженность содействию миру и стабильности, а также дальнейшему углублению и укреплению прочного оборонного партнерства между США и Турцией. Они приветствовали недавний рост двусторонних торговых отношений и подтвердили взаимную решимость развивать экономическое сотрудничество во всех возможных областях.

"Стороны обсудили политические события в регионе и провели консультации о важности укрепления трансатлантических отношений. Они подчеркнули необходимость борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях. Делегации подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и обсудили пути дальнейшей координации действий НАТО. Соединенные Штаты приветствовали усилия Турции по посредничеству в Стамбульской сделке по зерну. Две делегации рассмотрели возможные направления сотрудничества в различных частях мира, включая Ближний Восток и Африку, и подчеркнули важность укрепления мира на Южном Кавказе.

Обе стороны приветствовали продолжающийся активный и откровенный обмен мнениями по этим и другим вопросам и договорились о продолжении обмена визитами на высоком уровне в будущем", - говорится в сообщении Госдепа.