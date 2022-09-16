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АрмИнфо. Важность укрепления мира на Южном Кавказе была подчеркнута на третьем заседании Диалога по стратегическому механизму между США и Турцией.
Согласно Госдепу США, в ходе заседания в Вашингтоне состоялось под председательством заместителя госсекретаря США Венди Шерман и заместителя министра иностранных дел Турции Седато Онала стороны подтвердили свою приверженность содействию миру и стабильности, а также дальнейшему углублению и укреплению прочного оборонного партнерства между США и Турцией. Они приветствовали недавний рост двусторонних торговых отношений и подтвердили взаимную решимость развивать экономическое сотрудничество во всех возможных областях.
"Стороны обсудили политические события в регионе и провели консультации о важности укрепления трансатлантических отношений. Они подчеркнули необходимость борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях. Делегации подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и обсудили пути дальнейшей координации действий НАТО. Соединенные Штаты приветствовали усилия Турции по посредничеству в Стамбульской сделке по зерну. Две делегации рассмотрели возможные направления сотрудничества в различных частях мира, включая Ближний Восток и Африку, и подчеркнули важность укрепления мира на Южном Кавказе.
Обе стороны приветствовали продолжающийся активный и откровенный обмен мнениями по этим и другим вопросам и договорились о продолжении обмена визитами на высоком уровне в будущем", - говорится в сообщении Госдепа.
|Оппозиционер об откровениях начальника ГШ о зверства противника: Если после всего этого, кроме отстранения этой власти, есть другой вариант, пожалуйста, подскажите
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|МЧС: В результате агрессии Азербайджана Гегаркуникская область пострадала наиболее всего
|Встреча граждан с Робертом Кочаряном состоится в понедельник в 13:00
|Экс-министр обороны: Наибольшие потери ВС Армении понесли на тех позициях, которые не были оснащены должным образом
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|Начальник Объединенного штаба ОДКБ провел встречи с главой Погрануправления ФСБ РФ в РА и послом России
|ГШ: В настоящее время подразделения ВС Азербайджана находятся в 4,5 км от окрестностей Джермука
|Андраник Кочарян: Ряд позиций снова перешли под контроль ВС Армении
|Европейский суд по правам человека уже ответил на обращения Армении по вопросу прав пленных
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|Пашинян ожидает от СНБ конкретных мер по выявлению агентурной сети в Армении
|Президент Туркменистана встретился с Президентом Российской Федерации
|Президент Туркменистана встретился с Генеральным секретарём Шанхайской Организации Сотрудничества
|Правительство Армении посчитывает ущерб, нанесенный ВС Азербайджана гражданской инфраструктуре
|Мирзоян об обсуждении запроса РА в ООН: <Страны перестали ставить знак равенства между агрессором и его целью>
|Американист: Несмотря на войну и внутриамериканские политические процессы, Пелоси не отменила визит в Армению
|Власти Армении пока воздерживаются от введения военного положения
|Никол Пашинян сообщил о 135 погибших в результате агрессии Азербайджана
|Эммануэль Макрон подтвердил свою готовность содействовать диалогу и миру
|Госсекретарь США подтвердил готовность США содействовать миру и диалогу.
|Пашинян провел телефонный разговор с Путиным
|Госминистр Арцаха: Любой статус в составе Азербайджана неприемлем и невозможен
|Немецкий политик: Германия и Европейский Союз не должны оставлять Армению
|Важность укрепления мира на Южном Кавказе была подчеркнута на заседании Диалога по стратегическому механизму между США и Турцией
|МО: По состоянию на 09:00 изменений ситуации на армяно-азербайджанской границе не зафиксировано
|Госдеп: Вашингтон продолжит участвовать и поощрять работу, необходимую для достижения прочного мира на Южном Кавказе
|Мариам Мкртчян стала чемпионкой мира по шахматам среди юниорок
|Нашелся пропавший накануне в приграничной зоне сотрудник МЧС
|Маркедонов о визите Пелоси в Ереван: Не нужно искать под кроватью очередной призрак "цветной революции"
|Сергей Шойгу провел переговоры с главой Минобороны Армении и начальником ГШ Азербайджана
|Передовая группа Миссии ОДКБ под руководством Анатолия Сидорова прибыла в Армению
|РАУ отметил свое 25-летие в скромной обстановке
|Байден решил назначить Линн Трейси послом в России
|Зарубежные дипломаты, аккредитованные в Армении, посетят районы, пострадавшие от азербайджанских обстрелов
|Ненси Пелоси посетит Армению, чтобы поддержать страну в смертельной схватке с Азербайджаном
|Париж призвал Баку отвести войска на исходные позиции
|Есть сведения, что Баку готовится увеличить географию нападения, в том числе со стороны Нахиджевана: Поспред Армении в ООН
|Соединенные Штаты решительно настаивают на том, что армяно-азербайджанский конфликт не может иметь военного решения: Зампостпреда США при ООН
|Настоятельно призываем сторону агрессора незамедлительно прекратить боевые действия: Постпред Индии при ООН
|Москва рассчитывает на выполнение всех достигнутых при ее посредничестве договорённостей о прекращении огня: Постпред РФ в ООН
|Иран окажет сопротивление любому сценарию, который нанесет ущерб ирано-армянской границ: Посольство
|Омбудсмен: Наиболее интенсивный обстрел общин Сюника, Гегаркуника и Вайоц Дзора ВС Азербайджана совершали в часы посещения детьми школ и детских садов
|Замглавы Пентагона: суверенитет Армении не может быть предметом торга
|ООН надеется на соблюдение режима прекращения огня между Арменией и Азербайджаном
|Раиси Путину: Любое изменение геополитики региона Южного Кавказа является дестабилизирующим и неприемлемым действием
|В Сюнике пропал спасатель МЧС Армении при возвращении тел убитых
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Французский депутат: Франция должна потребовать санкций против азербайджанского агрессора
|Мария Захарова резко осадила армянского журналиста
|Папикян рассказал Тойво Клаару о ситуации, сложившейся в результате агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении
|В результате агрессии азербайджанских ВС в трех областях Армении повреждены 192 жилых дома, из коих 60 - разрушены полностью
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|Захарова: За последние два года Россией совершены колоссальные усилия для разрешения многолетнего застарелого кризиса между Арменией и Азербайджаном
|Пашинян провел расширенное заседание Совбеза с участием руководства Арцаха
|Зурабишвили: Грузия сожалеет об опасной эскалации насилия между Армений и Азербайджаном
|Захарова: Невзирая на нынешнюю эскалацию, работа по подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном не останавливалась
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