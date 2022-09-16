Пятница, 16 Сентября 2022 10:29

АрмИнфо.По состоянию на 09:00 16 сентября изменений ситуации на армяно-азербайджанской границе не зафиксировано. Об этом сообщает Минобороны Армении.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР начали широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленную службу. Сообщается о погибших и раненных с обеих сторон. По заявлению премьера РА, у армянской стороны уже 105 погибших. А Азербайджана подтвердил гибель 71 военного. СБ ООН, по предложению Франции, провел спецзаседание из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе. Армения инициировала спецзаседание Совета ОБСЕ. ОДКБ приняло решение направить миссию в регион. В результате атаки противника повреждено 192 дома, 60 из них полностью разрушены. Сообщается также о пленных, по неподтвержденным данным от 10 до 20 армянских военных могут на сегодняшний день находиться в азербайджанском плену. При участии международного сообщества удалось достичь соглашения о прекращении огня на всем протяжении армяно-азербайджанской границы с 20:00 часов 14 сентября.