Пятница, 16 Сентября 2022 10:13

АрмИнфо. Госдеп США приветствует дальнейшее соблюдение Арменией и Азербайджаном режима прекращения огня. Об этом официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил на брифинге 15 сентября, комментируя сообщения о достижении прекращения огня между Арменией и Азербайджаном.

"Мы продолжаем призывать стороны к участию в мирном процессе. Мы призываем соблюдать режим прекращения боевых действий, и мы призываем к отводу вооруженных сил и работе над решением всех нерешенных вопросов между Арменией и Азербайджаном путем мирных переговоров. Применение силы никогда не является приемлемым путем, и мы рады, что продолжающееся взаимодействие на высоких уровнях в Армении и Азербайджане помогло сторонам достичь прекращения огня. Мы продолжаем участвовать и поощрять работу, необходимую для достижения прочного мира. Опять же, здесь не может быть военного решения", - отметил Прайс.

Вместе с тем он напомнил, что старший советник по переговорам на Кавказе Фили Рикер посетил регион. "Сейчас он находится в Вене, где встречается с партнерами- единомышленниками в ОБСЕ. Помощник госсекретаря Донфрид связалась со своими коллегами-министрами иностранных дел в регионе. Посол Рикер говорил с президентом Алиевым. Секретарь (Энтони Блинкен - ред.), конечно же, пару дней назад имел возможность поговорить с обоими лидерами. Я ожидаю, что у него будет возможность снова поговорить с лидерами. Он был лично сосредоточен на этом и будет продолжать заниматься в будущем", - резюмировал Прайс.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР начали широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленную службу. Сообщается о погибших и раненных с обеих сторон. По заявлению премьера РА, у армянской стороны уже 105 погибших. А Азербайджана подтвердил гибель 71 военного. В Москве заявили о достижении перемирия между сторонами по состоянию на 09:00 утра 13 сентября. Меж тем, МО РА позже сообщил о непрекращающихся боевых действиях. СБ ООН, по предложению Франции, накануне провело спецзаседание из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе. Армения инициировала спецзаседание Совета ОБСЕ. ОДКБ направит миссию в регион. Жертвой агрессии ВС Азербайджана стала также колонна Погрануправления ФСБ РФ в РА.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отметил, что при участии международного сообщества удалось достичь соглашения о прекращении огня на всем протяжении армяно-азербайджанской границы. В МО РА добавили, что с 20:00 часов 14 сентября стрельба прекратилась на всех участках границы.