Пятница, 16 Сентября 2022 10:05

АрмИнфо.Мариам Мкртчян стала чемпионкой мира по шахматам среди девушек в возрасте до 18 лет. Об этом сообщает Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении.

В предпоследнем, 10-ом туре чемпионата мира, который подходит к концу в Румынии, действующая чемпионка Армении Мариам Мкртчян черными фигурами победила представительницу Польши Мартину Викар, и, тем самым, досрочно завоевала титул чемпионки мира. Мариам Мкртчян одержала победы во всех 10 турах и имеет в своем активе 10 очков. До конца чемпионата остался один тур.

Армению на турнире представляют 12 шахматистов, выступающих в возрастных группах до 14, 16 и 18 лет.

Чемпионат мира среди юниоров завершится 17 сентября.