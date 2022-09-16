Пятница, 16 Сентября 2022 10:04

АрмИнфо.Нашелся пропавший накануне в приграничной зоне сотрудник Министерства по чрезвычайным. Об этом на своей странице в Facebok сообщил пресс-секретарь МЧС Айк Костанян.

<Сообщаю, что с сотрудником МЧС все в порядке, он уже с другими своими коллегами выполняет поставленную перед ним задачу>, - написал пресс-секретарь.

Днем ранее Костанян сообщал, что при выполнении работ по эвакуации тел погибших военнослужащих в районе селе Неркин Ханд была утеряна связь с одним из спасателей.