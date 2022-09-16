Пятница, 16 Сентября 2022 10:02

АрмИнфо. Ведущий научный сотрудник институт международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов прокомментировал предстоящий визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армению.

Так, эксперт констатировал, что на фоне сообщения о предстоящем визите американского законодателя в Ереван, российские комментаторы начали искать за этим визитом нечто такое- растакое. При этом он посоветовал этим комментаторам для начала ознакомиться с некоторыми довольно известными фактами, и не искать под кроватью очередной призрак "цветной революции".

Маркедонов напомнил, что Пелоси знаменита (и не первый год) своими проармянскими симпатиями. "Она поддерживала очень давно и признание событий 1915 года в Османской империи геноцидом, и ставила палки в колёса при назначении послов США в Баку (казус Мэттью Брайзы, экс-сопредседателя Минской группы ОБСЕ), и была за сохранение поправки 907 к Акту о поддержке свободы/Freedom Support Act, которая блокировала поставки вооружений Азербайджану, но которая подверглась ревизии при Буше-младшем. Пелоси была и за сохранение бюджетного финансирования социальных проектов в Нагорном Карабахе. В общем, репутация понятная", - отметил он.

Вместе с тем российский эксперт обратил внимание, что выборы в США, которые уже не за горами и Пелоси едет за голосами армян-американцев.

"С ней в Ереван прибудет Джекки Шпейер, известная congresswoman c армянскими корнями. В Калифорнии, особенно во Фресно голоса армян­граждан США крайне важны. И тема Армении, и Нагорного Карабаха, как и во Франции- важный, хотя и не критически, электоральный сюжет", - обратил внимание Маркедонов.

При этом он напомнил, что США никогда не скрывали свои интересы на Кавказе. "Им важно показать, что мол мы можем заменить Россию. Этот жест идёт исподволь, без фанатизма. Характерно, что в ходе последней эскалации Нед Прайс призвал Россию "ипользовать своё влияние" на стороны конфликта. Штаты не прочь, чтобы Москва выполняла черновую работу. Но лавры хотят себе. Nothing personal just business! Ввязываться в серьёзный бой они не захотят, а постоять в сторонке, выразить озабоченность и срубить свой пиар- вполне. Так кто ж нам мешает и пиар рубить, и активность проявлять? Вопрос риторический", - продолжил эксперт.

В заключение Маркедонов констатировал, что в Армении оппозиция более пророссийская, чем власть. "Так что "майдан" если и будет, то контр-майдан, хотя лично я сильно в этом сомневаюсь. А с Нэнси и оппозиция посотрудничает, если будет надо", - сказал эксперт, при этом посоветовав не анализировать международные процессы с чувством "классовой ненависти. По его словам, нужно сначала понимать, потом рационально объяснять, а приступы гнева- этого не нужно, это нужно оставить шоуменам из ящиков.

Как ранее сообщало Politico со ссылкой на источники, спикера палаты представителей США в Нэнси Пелоси отправится в Армению в эти выходные, чтобы продемонстрировать поддержку страны, которая ведет смертельную борьбу с Азербайджаном и встретиться с премьер-министром страны Николом Пашиняном. Сопровождать ее будет член палаты представителей США Джеки Шпейер.