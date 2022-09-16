Arminfo.info




 Пятница, 16 Сентября 2022 10:02
Марианна Мкртчян

Маркедонов о визите Пелоси в Ереван: Не нужно искать под кроватью очередной призрак "цветной революции"

Маркедонов о визите Пелоси в Ереван: Не нужно искать под кроватью очередной призрак "цветной революции"

АрмИнфо. Ведущий научный сотрудник институт международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов прокомментировал предстоящий визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армению.

Так, эксперт констатировал, что на фоне сообщения о предстоящем визите американского законодателя в Ереван, российские комментаторы начали искать за этим визитом нечто такое- растакое. При этом он посоветовал этим комментаторам для начала ознакомиться с некоторыми довольно известными фактами, и не искать под кроватью очередной призрак "цветной революции".

Маркедонов напомнил, что Пелоси знаменита (и не первый год) своими проармянскими симпатиями. "Она поддерживала очень давно и признание событий 1915 года в Османской империи геноцидом, и ставила палки в колёса при назначении послов США в Баку (казус Мэттью Брайзы, экс-сопредседателя Минской группы ОБСЕ), и была за сохранение поправки 907 к Акту о поддержке свободы/Freedom Support Act, которая блокировала поставки вооружений Азербайджану, но которая подверглась ревизии при Буше-младшем. Пелоси была и за сохранение бюджетного финансирования социальных проектов в Нагорном Карабахе. В общем, репутация понятная", - отметил он.

Вместе с тем российский эксперт обратил внимание, что выборы в США, которые уже не за горами и Пелоси едет за голосами армян-американцев.

"С ней в Ереван прибудет Джекки Шпейер, известная congresswoman c армянскими корнями. В Калифорнии, особенно во Фресно голоса армян­граждан США крайне важны.  И тема Армении, и Нагорного Карабаха, как и во Франции- важный, хотя и не критически, электоральный сюжет", - обратил внимание Маркедонов.

При этом он напомнил, что США никогда не скрывали свои интересы на Кавказе. "Им важно показать, что мол мы можем заменить Россию. Этот жест идёт исподволь, без фанатизма. Характерно, что в ходе последней эскалации Нед Прайс призвал Россию "ипользовать своё влияние" на стороны конфликта. Штаты не прочь, чтобы Москва выполняла черновую работу. Но лавры хотят себе. Nothing personal just business! Ввязываться в серьёзный бой они не захотят, а постоять в сторонке, выразить озабоченность и срубить свой пиар- вполне. Так кто ж нам мешает и пиар рубить, и активность проявлять? Вопрос риторический", - продолжил эксперт.

В заключение Маркедонов констатировал, что в Армении оппозиция более пророссийская, чем власть.  "Так что "майдан" если и будет, то контр-майдан, хотя лично я сильно в этом сомневаюсь. А с Нэнси и оппозиция посотрудничает, если будет надо", - сказал эксперт, при этом посоветовав  не анализировать международные процессы с чувством "классовой ненависти. По его словам, нужно сначала понимать, потом рационально объяснять, а приступы гнева- этого не нужно, это нужно оставить шоуменам из ящиков.

Как ранее сообщало Politico со ссылкой на источники, спикера палаты представителей США в Нэнси Пелоси отправится в Армению в эти выходные, чтобы продемонстрировать поддержку страны, которая ведет смертельную борьбу с Азербайджаном и встретиться с премьер-министром страны Николом Пашиняном. Сопровождать ее будет член палаты представителей США Джеки Шпейер.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
МО: По состоянию на 09:00 изменений ситуации на армяно-азербайджанской границе не зафиксированоМО: По состоянию на 09:00 изменений ситуации на армяно-азербайджанской границе не зафиксировано
Госдеп: Вашингтон продолжит участвовать и поощрять работу, необходимую для достижения прочного мира на Южном КавказеГосдеп: Вашингтон продолжит участвовать и поощрять работу, необходимую для достижения прочного мира на Южном Кавказе
Мариам Мкртчян стала чемпионкой  мира по шахматам среди юниорокМариам Мкртчян стала чемпионкой  мира по шахматам среди юниорок
Нашелся пропавший накануне  в приграничной зоне  сотрудник МЧСНашелся пропавший накануне  в приграничной зоне  сотрудник МЧС
Маркедонов о визите Пелоси в Ереван: Не нужно искать под кроватью очередной призрак Маркедонов о визите Пелоси в Ереван: Не нужно искать под кроватью очередной призрак "цветной революции"
Сергей Шойгу провел переговоры с главой Минобороны Армении и начальником ГШ АзербайджанаСергей Шойгу провел переговоры с главой Минобороны Армении и начальником ГШ Азербайджана
Передовая группа Миссии ОДКБ под руководством Анатолия Сидорова прибыла в АрмениюПередовая группа Миссии ОДКБ под руководством Анатолия Сидорова прибыла в Армению
РАУ отметил свое 25-летие в скромной обстановкеРАУ отметил свое 25-летие в скромной обстановке
Байден решил назначить Линн Трейси послом в РоссииБайден решил назначить Линн Трейси послом в России
Зарубежные дипломаты, аккредитованные в Армении, посетят районы, пострадавшие от азербайджанских обстреловЗарубежные дипломаты, аккредитованные в Армении, посетят районы, пострадавшие от азербайджанских обстрелов
Ненси Пелоси посетит Армению, чтобы поддержать страну в смертельной схватке с Азербайджаном Ненси Пелоси посетит Армению, чтобы поддержать страну в смертельной схватке с Азербайджаном
Париж призвал Баку отвести войска на исходные позицииПариж призвал Баку отвести войска на исходные позиции
Есть сведения, что Баку готовится увеличить географию нападения, в том числе со стороны Нахиджевана: Поспред Армении в ООНЕсть сведения, что Баку готовится увеличить географию нападения, в том числе со стороны Нахиджевана: Поспред Армении в ООН
Соединенные Штаты решительно настаивают на том, что армяно-азербайджанский конфликт не может иметь военного решения: Зампостпреда США при ООНСоединенные Штаты решительно настаивают на том, что армяно-азербайджанский конфликт не может иметь военного решения: Зампостпреда США при ООН
Настоятельно призываем сторону агрессора незамедлительно прекратить боевые действия:  Постпред Индии при ООННастоятельно призываем сторону агрессора незамедлительно прекратить боевые действия:  Постпред Индии при ООН
Москва рассчитывает на выполнение всех достигнутых при ее посредничестве договорённостей о прекращении огня: Постпред РФ в ООНМосква рассчитывает на выполнение всех достигнутых при ее посредничестве договорённостей о прекращении огня: Постпред РФ в ООН
Иран окажет сопротивление любому сценарию, который нанесет ущерб ирано-армянской границ: ПосольствоИран окажет сопротивление любому сценарию, который нанесет ущерб ирано-армянской границ: Посольство
Омбудсмен: Наиболее интенсивный обстрел общин Сюника, Гегаркуника и Вайоц Дзора ВС Азербайджана совершали в часы посещения детьми школ и детских садовОмбудсмен: Наиболее интенсивный обстрел общин Сюника, Гегаркуника и Вайоц Дзора ВС Азербайджана совершали в часы посещения детьми школ и детских садов
Замглавы Пентагона: суверенитет Армении не может быть предметом торгаЗамглавы Пентагона: суверенитет Армении не может быть предметом торга
ООН надеется на соблюдение режима прекращения огня между Арменией и АзербайджаномООН надеется на соблюдение режима прекращения огня между Арменией и Азербайджаном
Раиси Путину: Любое изменение геополитики региона Южного Кавказа является дестабилизирующим и неприемлемым действиемРаиси Путину: Любое изменение геополитики региона Южного Кавказа является дестабилизирующим и неприемлемым действием
В Сюнике пропал спасатель МЧС Армении при возвращении тел убитыхВ Сюнике пропал спасатель МЧС Армении при возвращении тел убитых
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Французский депутат: Франция должна потребовать санкций против азербайджанского агрессораФранцузский депутат: Франция должна потребовать санкций против азербайджанского агрессора
Мария Захарова резко осадила армянского журналистаМария Захарова резко осадила армянского журналиста
Папикян рассказал Тойво Клаару о ситуации, сложившейся в результате агрессии Азербайджана против суверенной территории АрменииПапикян рассказал Тойво Клаару о ситуации, сложившейся в результате агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении
В результате агрессии азербайджанских ВС в трех областях Армении повреждены 192 жилых дома, из коих 60 - разрушены полностьюВ результате агрессии азербайджанских ВС в трех областях Армении повреждены 192 жилых дома, из коих 60 - разрушены полностью
Захарова: За последние два года Россией совершены колоссальные усилия для разрешения многолетнего застарелого кризиса между Арменией и АзербайджаномЗахарова: За последние два года Россией совершены колоссальные усилия для разрешения многолетнего застарелого кризиса между Арменией и Азербайджаном
Пашинян провел расширенное заседание Совбеза с участием руководства АрцахаПашинян провел расширенное заседание Совбеза с участием руководства Арцаха
Зурабишвили: Грузия сожалеет об опасной эскалации насилия между Армений и АзербайджаномЗурабишвили: Грузия сожалеет об опасной эскалации насилия между Армений и Азербайджаном
Захарова: Невзирая на нынешнюю эскалацию, работа по подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном не  останавливаласьЗахарова: Невзирая на нынешнюю эскалацию, работа по подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном не  останавливалась
Ереван призывает международных партнеров и союзников максимально четко и адресно среагировать на действия Азербайджана - спикерЕреван призывает международных партнеров и союзников максимально четко и адресно среагировать на действия Азербайджана - спикер
Минобороны Азербайджана обнародовало имена еще 21 военнослужащего, погибших в результате азербайджанской агрессии в отношении суверенной территории РАМинобороны Азербайджана обнародовало имена еще 21 военнослужащего, погибших в результате азербайджанской агрессии в отношении суверенной территории РА
Украинский певец Макс Барских отменил концерт в Баку по причине совершенной Азербайджаном агрессии в АрменииУкраинский певец Макс Барских отменил концерт в Баку по причине совершенной Азербайджаном агрессии в Армении
Азербайджанская агрессия против Армении будет на повесткe встречи Путин-Алиев в УзбекистанеАзербайджанская агрессия против Армении будет на повесткe встречи Путин-Алиев в Узбекистане
Армен Саркисян: Наша страна в очередной раз столкнулась с жестокой и неприкрытой агрессиейАрмен Саркисян: Наша страна в очередной раз столкнулась с жестокой и неприкрытой агрессией
МИД Ливана отреагировал на развязанную Азербайджаном против Армении военную агрессиюМИД Ливана отреагировал на развязанную Азербайджаном против Армении военную агрессию
Оппозиционер: Не время спасать Никола, время спасать РодинуОппозиционер: Не время спасать Никола, время спасать Родину
Эксперт: Стихийный ночной митинг граждан удивил не только Никола, но и оппозициюЭксперт: Стихийный ночной митинг граждан удивил не только Никола, но и оппозицию
В парламенте Казахстана заявили о незаинтересованности в отправке военных для решения конфликта Баку и ЕреванаВ парламенте Казахстана заявили о незаинтересованности в отправке военных для решения конфликта Баку и Еревана
ЕС и Германия должны проделать большую работу, чтобы найти мирное решение проблемы между Арменией и Азербайджаном - канцлер ФРГЕС и Германия должны проделать большую работу, чтобы найти мирное решение проблемы между Арменией и Азербайджаном - канцлер ФРГ
Сидоров об обращении Армении: О применении военной силы, да еще с привлечением ОДКБ речи не идетСидоров об обращении Армении: О применении военной силы, да еще с привлечением ОДКБ речи не идет
Президент и парламентарии НС Арцаха в Ереване для встреч с властями АрменииПрезидент и парламентарии НС Арцаха в Ереване для встреч с властями Армении
Депутат: вчера в Армении была совершена попытка государственного переворотаДепутат: вчера в Армении была совершена попытка государственного переворота
МИД Армении осудил нападение ВС Азербайджана на журналистов в СоткеМИД Армении осудил нападение ВС Азербайджана на журналистов в Сотке
Об азербайджано-турецких переговорах по ситуации на армяно-азербайджанской границе и позиции ИранаОб азербайджано-турецких переговорах по ситуации на армяно-азербайджанской границе и позиции Ирана
США должны немедленно прекратить отправку военной помощи Азербайджану - конгрессменСША должны немедленно прекратить отправку военной помощи Азербайджану - конгрессмен
Вашингтон выразил готовность сделать все возможное на двусторонней и многосторонней основе для деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границеВашингтон выразил готовность сделать все возможное на двусторонней и многосторонней основе для деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе
Посольство России в Армении не рекомендует российским туристам посещать приграничные районы РАПосольство России в Армении не рекомендует российским туристам посещать приграничные районы РА
Оппозиция в парламенте Армении ищет в правящей фракции 18 голосов для импичмента премьер-министраОппозиция в парламенте Армении ищет в правящей фракции 18 голосов для импичмента премьер-министра
Совбез ООН сегодня вновь соберется для обсуждения ситуации на границе Азербайджана и АрменииСовбез ООН сегодня вновь соберется для обсуждения ситуации на границе Азербайджана и Армении
При участии международного сообщества удалось достичь соглашения о прекращении огня  - СБ АрменииПри участии международного сообщества удалось достичь соглашения о прекращении огня  - СБ Армении
Фонд: Армянская сторона может превратить агрессию Азербайджана в дипломатический кошмар для него, при условии грамотной работыФонд: Армянская сторона может превратить агрессию Азербайджана в дипломатический кошмар для него, при условии грамотной работы
Президент Арцаха: Мы неприемлем документов, признающих Арцах в составе АзербайджанаПрезидент Арцаха: Мы неприемлем документов, признающих Арцах в составе Азербайджана
Азербайджан должен заплатить за свою воинственность - ШиффАзербайджан должен заплатить за свою воинственность - Шифф
Совбез ООН единодушно высказался за скорейшее прекращение огня и урегулирование ситуации политико-дипломатическими средствам - НебензяСовбез ООН единодушно высказался за скорейшее прекращение огня и урегулирование ситуации политико-дипломатическими средствам - Небензя
Пашинян разъяснил свою позицию, а СНБ выступила с заявлениемПашинян разъяснил свою позицию, а СНБ выступила с заявлением
МО РА: Боевые действия на армяно-азербайджанской границе практически прекратилисьМО РА: Боевые действия на армяно-азербайджанской границе практически прекратились
Участники двух акций протеста требуют отставки премьер-министра АрменииУчастники двух акций протеста требуют отставки премьер-министра Армении
Армения попросила Россию выполнить положения в рамках военного союза – МИД РААрмения попросила Россию выполнить положения в рамках военного союза – МИД РА
Читать больше



Эксперты
Прогноз: США на данном этапе в вопросе Арцаха не активизируютсяПрогноз: США на данном этапе в вопросе Арцаха не активизируются
Прогноз: Перспектив для мира между Арменией и Азербайджаном нетПрогноз: Перспектив для мира между Арменией и Азербайджаном нет
Прогноз: Решить проблемы в формате Прогноз: Решить проблемы в формате "3+3" можно с учетом интересов России, Турции, Ирана и Азербайджана, но не Армении
Взгляд из Москвы: Евросоюз мобилизовал против РФ весь свой ресурс на постсоветском пространствеВзгляд из Москвы: Евросоюз мобилизовал против РФ весь свой ресурс на постсоветском пространстве
Прогноз: Чрезвычайно осторожная политика Армении чревата большими рискамиПрогноз: Чрезвычайно осторожная политика Армении чревата большими рисками
Читать больше
Комментируемые
Мария Захарова резко осадила армянского журналистаМария Захарова резко осадила армянского журналиста
Украинский певец Макс Барских отменил концерт в Баку по причине совершенной Азербайджаном агрессии в АрменииУкраинский певец Макс Барских отменил концерт в Баку по причине совершенной Азербайджаном агрессии в Армении
Эксперт: Стихийный ночной митинг граждан удивил не только Никола, но и оппозициюЭксперт: Стихийный ночной митинг граждан удивил не только Никола, но и оппозицию
Сидоров об обращении Армении: О применении военной силы, да еще с привлечением ОДКБ речи не идетСидоров об обращении Армении: О применении военной силы, да еще с привлечением ОДКБ речи не идет
Рубен Варданян переходит Рубикон и уходит в политикуРубен Варданян переходит Рубикон и уходит в политику
Прогноз: Чрезвычайно осторожная политика Армении чревата большими рискамиПрогноз: Чрезвычайно осторожная политика Армении чревата большими рисками
Военная делегация Ирана посещает КарабахВоенная делегация Ирана посещает Карабах
Эксперт: Противодействие деарменизации Арцаха требует неординарных решенийЭксперт: Противодействие деарменизации Арцаха требует неординарных решений
Аналитик: Азербайджан нашел путь привода Арцаха под свой контрольАналитик: Азербайджан нашел путь привода Арцаха под свой контроль
Керолайн Кокс направила письмо главе МИД Великобритании, в котором указала на ухудшении ситуации с безопасностью в Нагорном КарабахеКеролайн Кокс направила письмо главе МИД Великобритании, в котором указала на ухудшении ситуации с безопасностью в Нагорном Карабахе
Ара Карян:Расширение НАТО и последствия Ара Карян:Расширение НАТО и последствия
Оптический обман, комнаты-перевертыши, искаженная реальность: В Гюмри открылся первый <Музей иллюзий>Оптический обман, комнаты-перевертыши, искаженная реальность: В Гюмри открылся первый <Музей иллюзий>
В региональной конкурсной программе <Золотого абрикоса> представлено 2 фильма армянских режиссеровВ региональной конкурсной программе <Золотого абрикоса> представлено 2 фильма армянских режиссеров
Президент Казахстана принял участие в специальной панельной сессии Катарского экономического форумаПрезидент Казахстана принял участие в специальной панельной сессии Катарского экономического форума
Оппозиция Лаврову: РФ была и будет союзником Армении и армянского народаОппозиция Лаврову: РФ была и будет союзником Армении и армянского народа