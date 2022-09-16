Пятница, 16 Сентября 2022 10:01

АрмИнфо.Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Республики Армении Суреном Папикяном.

Как сообщает пресс-служба МО РА, главы военных ведомств обсудили текущую обстановку в регионе, а также в районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе.

Шойгу также переговорил по телефону с начальником генерального штаба вооруженных сил Азербайджана, генерал-полковником Керимом Велиевым. Обсуждены вопросы текущей обстановки в регионе.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР начали широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленную службу. Сообщается о погибших и раненных с обеих сторон. По заявлению премьера РА, у армянской стороны уже 105 погибших. А Азербайджана подтвердил гибель 71 военного. В Москве заявили о достижении перемирия между сторонами по состоянию на 09:00 утра 13 сентября. Меж тем, МО РА позже сообщил о непрекращающихся боевых действиях. СБ ООН, по предложению Франции, накануне провело спецзаседание из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе. Армения инициировала спецзаседание Совета ОБСЕ. ОДКБ направит миссию в регион. Жертвой агрессии ВС Азербайджана стала также колонна Погрануправления ФСБ РФ в РА.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отметил, что при участии международного сообщества удалось достичь соглашения о прекращении огня на всем протяжении армяно-азербайджанской границы. В МО РА добавили, что с 20:00 часов 14 сентября стрельба прекратилась на всех участках границы.