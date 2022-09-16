Пятница, 16 Сентября 2022 10:00

АрмИнфо.В соответствии с решением внеочередного заседания СКБ ОДКБ в Республику Армения 15 сентября 2022 г. прибыла передовая группа Мониторинговой миссии под руководством начальника Объединенного штаба ОДКБ Анатолия Сидорова.

Как сообщает пресс-служба ОДКБ, сразу по прибытии в Ереван состоялась рабочая встреча Министра обороны Армении Сурена Папикяна и генерал-полковника Сидорова, на которой была обсуждена обстановка, сложившаяся в отдельных районах на границе Армении и Азербайджана.

На миссию возлагаются задачи по выработке предложений по деэскалации возникшей напряженности.

Спланированы мероприятия по изучению и мониторингу текущей обстановки в отдельных приграничных районах, а также проведение рабочих встреч с руководством Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Армении, Посольства России в Армении, пограничного управления ФСБ России в Армении и командованием 102 российской военной базы.

Ранее в ОДКБ сообщили, что передовая группа Миссии во главе с начальником Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковником Анатолием

Сидоровым вылетает в Армению 15 сентября с.г.

"Глава Миссии Организации Договора о коллективной безопасности Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась планирует направиться в Республику Армения на следующей неделе. В состав Миссии войдут представители государств - членов ОДКБ, являющиеся сотрудниками Секретариата Организации и военнослужащими Объединенного штаба ОДКБ",

- резюмировал пресс-секретарь ОДКБ.

Напомним, что подразделения ВС Азербайджана 13 сентября в 00:05 начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областей с применением БПЛА. Удары наносились и по объектам гражданских инфраструктур. Армения обратилась в ОДКБ в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. По заверению премьера РА по 4 пункту Устава. 13 сентября по итогам внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ была достигнута договоренность о направлении в РА Миссии ОДКБ "для оценки сложившейся обстановки, подготовки обстоятельного доклада главам государств". Кроме того, на заседании было решено создать рабочую группу "из числа сотрудников секретариата и военнослужащих объединенного штаба для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности ОДКБ".