Четверг, 15 Сентября 2022 23:36

АрмИнфо. Сегодня Российско-Армянский университет отметил свой 25-летний юбилей. Однако торжественные мероприятия были отменены в связи со сложившейся в стране обстановкой.

В День РАУ состоялось заседание Учёного совета и церемония награждения сотрудников РАУ ведомственными наградами, почетными грамотами и благодарственными письмами Минобрнауки России.

"Раньше мы работали на авторитет, сейчас авторитет работает на нас. Люди знают, что в Российско-Армянском университете высокий класс образования. И мы благодарны Минобрнауки России за такое обилие наград и оценку нашей работы. Считаю, что эти награды вполне заслужены нашим коллективом и послужат дополнительным стимулом для дальнейшей деятельности", - подчеркнул в своем выступлении перед ученым советом ректор РАУ Армен Дарбинян.