Четверг, 15 Сентября 2022 23:03

АрмИнфо.Президент США Джон Байден принял решение назначить нынешнего руководителя дипредставительства США в Армении Линн Трейси послом в Российской Федерации. Об этом сообщают американские СМИ.

Отмечается, что после скорого отъезда в начале сентября на родину бывшего посла США в Москве Джона Салливана из-за тяжелой болезни его супруги в американских СМИ начали активно обсуждать возможные кандидатуры на вакантную должность. При этом в качестве наиболее вероятного преемника была названа Линн Трейси, которая в период с 2014 по 2017 год была заместителем руководителя дипмиссии в России.

Трейси - истинный советолог. Она в 1986 году получила степень бакалавра по исследованию Советского Союза в Университете Джорджии, а также степень доктора права в Университете Акрона штата Огайо в 1994 году. В период с 1987 по 1990 год она проживала в Москве, хорошо владеет русским языком.

На дипломатической службе в Государственном департаменте США Трейси с 1994 года. За годы своей карьеры занимала различные должности в американских дипмиссиях в Афганистане, Киргизии и Казахстане.

С 2006 по 2009 годы возглавляла консульство США в Пешаре (Пакистан). 26 августа 2008 года на нее было совершено покушение. По итогам указанной командировки Трейси получила награду "За проявленный героизм" от тогдашнего госсекретаря Хилари Клинтон.

В 2010-2011 годах занимала пост заместителя посла США в Туркменистане. С 2012 по 2014 год являлась заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Госдепартамента.

В 2014 году была назначена на должность заместителя посла США в Москве, на которой проработала 3 года. После этого получила пост старшего советника по делам России в Бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента США.

19 февраля 2019 года Линн Трейси была назначена на должность посла США в Армении, которую занимает и сегодня.

Специалисты считают, что назначение Трейси в Москву не случайно. Она великолепно владеет русско-советской историей, ориентируется в перепетиях российской жизни, понимает мотивы российских политиков. Аналитики считают, что если Кремль не будет тянуть с агреманом, то это будет означать, что Трейси верная кандидатура дипломата, которому предстоит решать важнейшие вопросы в условиях новой "холодной войны" и, в первую очередь, задачи, связанные с реализацией пока еще действующих договоров по разоружению.