Четверг, 15 Сентября 2022 21:29

АрмИнфо. Постпред Армении в ООН Мгер Маркарян 15 сентября на заседании Совбеза ООН, созванном на основе обращения РА, сообщил об угрозе режиму прекращения огня между Арменией и Азербайджаном в связи с запланированным новым наступлением Баку.

<Поступают достоверные сведения, что Азербайджан готовится увеличить географию нападения, в том числе со стороны Нахиджевана, чтобы достичь своей цели и открыть экстерриториальный коридор через Армению>, - заявил Маркарян. Он напомнил, что в результате интенсивных обстрелов городов Горис, Капан, Джермук, Варденис и поселка Сотк, а также десятков сел, были эвакуированы 2 750 человек, включая 370 детей и 55 лиц с инвалидностью.

<Азербайджан применил широкий диапазон оружия, включая артиллерию и ударные беспилотники. Азербайджан проявил в отношении территориальной целостности Армении агрессию, что является грубым нарушением международного права и устава ООН. У виновного есть имя - это Азербайджан, который ведет себя враждебно по отношению к Армении>, - отметил постпред Армении в ООН.