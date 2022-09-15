Четверг, 15 Сентября 2022 21:28

АрмИнфо. США приветствуют прекращение боевых действий на границе Армении и Азербайджана и подчеркивает, что конфликт не может иметь военного решения. Об этом заявил заместитель постпреда США в ООН Ричард М. Миллз на заседании Совбеза ООН, созванном на основе обращения Армении.

Представитель США заявил, что в результате военных действий пострадало мирное население Республики Армения.

<Необходимо немедленно вернуться к переговорам для достижения прочного мира и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Я хочу быть очень ясным сегодня. Соединенные Штаты решительно настаивают на том, что конфликт не может иметь военного решения. Международное сообщество должно сделать все возможное для достижения прочного мира между Арменией и Азербайджаном дипломатическим путем. Мы выражаем готовность содействовать диалогу между Арменией и Азербайджаном посредством координации ОБСЕ и партнеров для прекращения конфликта дипломатическим путем на основе международного права, включая Устав ООН и Хельсинкский акт>, - сказал Ричард Миллз.