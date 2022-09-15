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АрмИнфо.Представитель Индии при ООН Ручира Камбодж на заседании Совбеза ООН, созванном на основе обращения Армении, призвал сторону агрессора прекратить военные действия.
По ее словам, недавние сообщения об ударах вдоль границы Армении, включая удары по гражданскому населению и инфраструктурам вызывают обеспокоенность. <Настоятельно призываем сторону агрессора незамедлительно прекратить боевые действия и проявлять сдержанность. Эти действия представляют собой явную угрозу миру и стабильности в регионе. Совет безопасности ООН не может позволить себе хранить молчание и допустить, чтобы ситуация ухудшилась>, - отметила она.
Как отметила постпред, прекращение огня при содействии России 9 ноября 2020 года, включая мирный процесс при посредничестве Минской группы ОБСЕ и ЕС, являются полезными механизмами для урегулирования остающихся вопросов. <Такие споры должны решаться путем дипломатии и диалога. Военного и насильственного решения конфликта быть не может. Мы призываем обе стороны продолжать продвигаться по дипломатическому пути, чтобы придти к устойчивому миру>, - заявила представитель Индии.
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|Париж призвал Баку отвести войска на исходные позиции
|Есть сведения, что Баку готовится увеличить географию нападения, в том числе со стороны Нахиджевана: Поспред Армении в ООН
|Соединенные Штаты решительно настаивают на том, что армяно-азербайджанский конфликт не может иметь военного решения: Зампостпреда США при ООН
|Настоятельно призываем сторону агрессора незамедлительно прекратить боевые действия: Постпред Индии при ООН
|Москва рассчитывает на выполнение всех достигнутых при ее посредничестве договорённостей о прекращении огня: Постпред РФ в ООН
|Иран окажет сопротивление любому сценарию, который нанесет ущерб ирано-армянской границ: Посольство
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|Захарова: За последние два года Россией совершены колоссальные усилия для разрешения многолетнего застарелого кризиса между Арменией и Азербайджаном
|Пашинян провел расширенное заседание Совбеза с участием руководства Арцаха
|Зурабишвили: Грузия сожалеет об опасной эскалации насилия между Армений и Азербайджаном
|Захарова: Невзирая на нынешнюю эскалацию, работа по подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном не останавливалась
|Ереван призывает международных партнеров и союзников максимально четко и адресно среагировать на действия Азербайджана - спикер
|Минобороны Азербайджана обнародовало имена еще 21 военнослужащего, погибших в результате азербайджанской агрессии в отношении суверенной территории РА
|Украинский певец Макс Барских отменил концерт в Баку по причине совершенной Азербайджаном агрессии в Армении
|Азербайджанская агрессия против Армении будет на повесткe встречи Путин-Алиев в Узбекистане
|Армен Саркисян: Наша страна в очередной раз столкнулась с жестокой и неприкрытой агрессией
|МИД Ливана отреагировал на развязанную Азербайджаном против Армении военную агрессию
|Оппозиционер: Не время спасать Никола, время спасать Родину
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|ЕС и Германия должны проделать большую работу, чтобы найти мирное решение проблемы между Арменией и Азербайджаном - канцлер ФРГ
|Сидоров об обращении Армении: О применении военной силы, да еще с привлечением ОДКБ речи не идет
|Президент и парламентарии НС Арцаха в Ереване для встреч с властями Армении
|Депутат: вчера в Армении была совершена попытка государственного переворота
|МИД Армении осудил нападение ВС Азербайджана на журналистов в Сотке
|Об азербайджано-турецких переговорах по ситуации на армяно-азербайджанской границе и позиции Ирана
|США должны немедленно прекратить отправку военной помощи Азербайджану - конгрессмен
|Вашингтон выразил готовность сделать все возможное на двусторонней и многосторонней основе для деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе
|Посольство России в Армении не рекомендует российским туристам посещать приграничные районы РА
|Оппозиция в парламенте Армении ищет в правящей фракции 18 голосов для импичмента премьер-министра
|Совбез ООН сегодня вновь соберется для обсуждения ситуации на границе Азербайджана и Армении
|При участии международного сообщества удалось достичь соглашения о прекращении огня - СБ Армении
|Фонд: Армянская сторона может превратить агрессию Азербайджана в дипломатический кошмар для него, при условии грамотной работы
|Президент Арцаха: Мы неприемлем документов, признающих Арцах в составе Азербайджана
|Азербайджан должен заплатить за свою воинственность - Шифф
|Совбез ООН единодушно высказался за скорейшее прекращение огня и урегулирование ситуации политико-дипломатическими средствам - Небензя
|Пашинян разъяснил свою позицию, а СНБ выступила с заявлением
|МО РА: Боевые действия на армяно-азербайджанской границе практически прекратились
|Участники двух акций протеста требуют отставки премьер-министра Армении
|Армения попросила Россию выполнить положения в рамках военного союза – МИД РА
|Премьер: Азербайджан оккупировал 10 кв.км. территории Армении
|Ситуация на армяно-азербайджанской границе продолжает оставаться напряженной, погибли 105 человек - МО
|Премьер-министр Армении не примет участия в саммите ШОС из-за ситуации на границе
|НАН РА требует от международного сообщества осудить неоднократную агрессию Азербайджана против Армении и принять стабилизирующие ситуацию меры
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