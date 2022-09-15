Четверг, 15 Сентября 2022 21:27

АрмИнфо.Представитель Индии при ООН Ручира Камбодж на заседании Совбеза ООН, созванном на основе обращения Армении, призвал сторону агрессора прекратить военные действия.

По ее словам, недавние сообщения об ударах вдоль границы Армении, включая удары по гражданскому населению и инфраструктурам вызывают обеспокоенность. <Настоятельно призываем сторону агрессора незамедлительно прекратить боевые действия и проявлять сдержанность. Эти действия представляют собой явную угрозу миру и стабильности в регионе. Совет безопасности ООН не может позволить себе хранить молчание и допустить, чтобы ситуация ухудшилась>, - отметила она.

Как отметила постпред, прекращение огня при содействии России 9 ноября 2020 года, включая мирный процесс при посредничестве Минской группы ОБСЕ и ЕС, являются полезными механизмами для урегулирования остающихся вопросов. <Такие споры должны решаться путем дипломатии и диалога. Военного и насильственного решения конфликта быть не может. Мы призываем обе стороны продолжать продвигаться по дипломатическому пути, чтобы придти к устойчивому миру>, - заявила представитель Индии.