Четверг, 15 Сентября 2022 21:26

АрмИнфо. РФ крайне озабочена резкой эскалацией ситуации на границе Армении и Азербайджана. Об этом заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности, созванном по инициативе Франции в связи с азербайджанской агрессией.

По его словам, Россия считает неприемлемым применение силы и рассчитывает на выполнение всех достигнутых при посредничестве РФ договорённостей о прекращении огня. <Призываем Армению и Азербайджан воздерживаться от шагов, способных повысить градус напряженности, а также соблюдать трехсторонние заявления лидеров Армении, Азербайджана и России>, - сказал он.

По его словам, с целью стабилизации ситуации руководство Российской Федерации находится в тесном контакте с Ереваном и Баку. <Призываем Армению и Азербайджан воздерживаться от шагов, способных повысить градус напряженности, а также соблюдать трехсторонние заявления лидеров Армении, Азербайджана и России>, - сказал Небензя.

Дипломат отметил, что Россия исходит из того, что все разногласия между Арменией и Азербайджаном должны регулироваться путем переговоров, а пограничные вопросы - в рамках работы комиссий по делимитации границы при консультативном содействии России. Он подчеркнул, что все эти вопросы необходимо решать без вмешательства извне и политизации имеющихся проблем. <Достижение результатов потребует времени и серьезных усилий со стороны как Баку, так и Еревана, а также единства международного сообщества. А геополитическая конкуренция и игры с нулевым результатом могут только навредить процессу>, - сказал он.