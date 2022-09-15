Arminfo.info




 Четверг, 15 Сентября 2022 20:12
Наира Бадалян

Иран окажет сопротивление любому сценарию, который нанесет ущерб ирано-армянской границ: Посольство

Иран окажет сопротивление любому сценарию, который нанесет ущерб ирано-армянской границ: Посольство

АрмИнфо.Тегеран четко и на различных уровнях выражал свою позицию в отношении событий, происходящих в кавказском регионе, и своих отношений с двумя соседними странами, Республикой Армения и Азербайджанской Республикой. Об этом говорится в комментарии диппредставительства ИРИ Общественному телевидению.

<Как мы видели в новостях, освещающих встречи верховного лидера революции с президентами России и Турции, Иран выступает против нарушения территориальной целостности и границ соседних стран и окажет особое сопротивление любому сценарию, который нанесет ущерб ирано-армянской границ, которая является историческим маршрутом, соединяющим две соседние страны.

Эта наша принципиальная позиция была повторена в ходе телефонного разговора между президентом Республики Иран и уважаемым премьер-министром Республики Армения, а также министрами иностранных дел Исламской Республики Иран и Азербайджанской Республики>, - говорится в комментарии посольства. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Иран окажет сопротивление любому сценарию, который нанесет ущерб ирано-армянской границ: ПосольствоИран окажет сопротивление любому сценарию, который нанесет ущерб ирано-армянской границ: Посольство
Омбудсмен: Наиболее интенсивный обстрел общин Сюника, Гегаркуника и Вайоц Дзора ВС Азербайджана совершали в часы посещения детьми школ и детских садовОмбудсмен: Наиболее интенсивный обстрел общин Сюника, Гегаркуника и Вайоц Дзора ВС Азербайджана совершали в часы посещения детьми школ и детских садов
Замглавы Пентагона: суверенитет Армении не может быть предметом торгаЗамглавы Пентагона: суверенитет Армении не может быть предметом торга
ООН надеется на соблюдение режима прекращения огня между Арменией и АзербайджаномООН надеется на соблюдение режима прекращения огня между Арменией и Азербайджаном
Раиси Путину: Любое изменение геополитики региона Южного Кавказа является дестабилизирующим и неприемлемым действиемРаиси Путину: Любое изменение геополитики региона Южного Кавказа является дестабилизирующим и неприемлемым действием
В Сюнике пропал спасатель МЧС Армении при возвращении тел убитыхВ Сюнике пропал спасатель МЧС Армении при возвращении тел убитых
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Французский депутат: Франция должна потребовать санкций против азербайджанского агрессораФранцузский депутат: Франция должна потребовать санкций против азербайджанского агрессора
Мария Захарова резко осадила армянского журналистаМария Захарова резко осадила армянского журналиста
Папикян рассказал Тойво Клаару о ситуации, сложившейся в результате агрессии Азербайджана против суверенной территории АрменииПапикян рассказал Тойво Клаару о ситуации, сложившейся в результате агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении
В результате агрессии азербайджанских ВС в трех областях Армении повреждены 192 жилых дома, из коих 60 - разрушены полностьюВ результате агрессии азербайджанских ВС в трех областях Армении повреждены 192 жилых дома, из коих 60 - разрушены полностью
Захарова: За последние два года Россией совершены колоссальные усилия для разрешения многолетнего застарелого кризиса между Арменией и АзербайджаномЗахарова: За последние два года Россией совершены колоссальные усилия для разрешения многолетнего застарелого кризиса между Арменией и Азербайджаном
Пашинян провел расширенное заседание Совбеза с участием руководства АрцахаПашинян провел расширенное заседание Совбеза с участием руководства Арцаха
Зурабишвили: Грузия сожалеет об опасной эскалации насилия между Армений и АзербайджаномЗурабишвили: Грузия сожалеет об опасной эскалации насилия между Армений и Азербайджаном
Захарова: Невзирая на нынешнюю эскалацию, работа по подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном не  останавливаласьЗахарова: Невзирая на нынешнюю эскалацию, работа по подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном не  останавливалась
Ереван призывает международных партнеров и союзников максимально четко и адресно среагировать на действия Азербайджана - спикерЕреван призывает международных партнеров и союзников максимально четко и адресно среагировать на действия Азербайджана - спикер
Минобороны Азербайджана обнародовало имена еще 21 военнослужащего, погибших в результате азербайджанской агрессии в отношении суверенной территории РАМинобороны Азербайджана обнародовало имена еще 21 военнослужащего, погибших в результате азербайджанской агрессии в отношении суверенной территории РА
Украинский певец Макс Барских отменил концерт в Баку по причине совершенной Азербайджаном агрессии в АрменииУкраинский певец Макс Барских отменил концерт в Баку по причине совершенной Азербайджаном агрессии в Армении
Азербайджанская агрессия против Армении будет на повесткe встречи Путин-Алиев в УзбекистанеАзербайджанская агрессия против Армении будет на повесткe встречи Путин-Алиев в Узбекистане
Армен Саркисян: Наша страна в очередной раз столкнулась с жестокой и неприкрытой агрессиейАрмен Саркисян: Наша страна в очередной раз столкнулась с жестокой и неприкрытой агрессией
МИД Ливана отреагировал на развязанную Азербайджаном против Армении военную агрессиюМИД Ливана отреагировал на развязанную Азербайджаном против Армении военную агрессию
Оппозиционер: Не время спасать Никола, время спасать РодинуОппозиционер: Не время спасать Никола, время спасать Родину
Эксперт: Стихийный ночной митинг граждан удивил не только Никола, но и оппозициюЭксперт: Стихийный ночной митинг граждан удивил не только Никола, но и оппозицию
В парламенте Казахстана заявили о незаинтересованности в отправке военных для решения конфликта Баку и ЕреванаВ парламенте Казахстана заявили о незаинтересованности в отправке военных для решения конфликта Баку и Еревана
ЕС и Германия должны проделать большую работу, чтобы найти мирное решение проблемы между Арменией и Азербайджаном - канцлер ФРГЕС и Германия должны проделать большую работу, чтобы найти мирное решение проблемы между Арменией и Азербайджаном - канцлер ФРГ
Сидоров об обращении Армении: О применении военной силы, да еще с привлечением ОДКБ речи не идетСидоров об обращении Армении: О применении военной силы, да еще с привлечением ОДКБ речи не идет
Президент и парламентарии НС Арцаха в Ереване для встреч с властями АрменииПрезидент и парламентарии НС Арцаха в Ереване для встреч с властями Армении
Депутат: вчера в Армении была совершена попытка государственного переворотаДепутат: вчера в Армении была совершена попытка государственного переворота
МИД Армении осудил нападение ВС Азербайджана на журналистов в СоткеМИД Армении осудил нападение ВС Азербайджана на журналистов в Сотке
Об азербайджано-турецких переговорах по ситуации на армяно-азербайджанской границе и позиции ИранаОб азербайджано-турецких переговорах по ситуации на армяно-азербайджанской границе и позиции Ирана
США должны немедленно прекратить отправку военной помощи Азербайджану - конгрессменСША должны немедленно прекратить отправку военной помощи Азербайджану - конгрессмен
Вашингтон выразил готовность сделать все возможное на двусторонней и многосторонней основе для деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границеВашингтон выразил готовность сделать все возможное на двусторонней и многосторонней основе для деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе
Посольство России в Армении не рекомендует российским туристам посещать приграничные районы РАПосольство России в Армении не рекомендует российским туристам посещать приграничные районы РА
Оппозиция в парламенте Армении ищет в правящей фракции 18 голосов для импичмента премьер-министраОппозиция в парламенте Армении ищет в правящей фракции 18 голосов для импичмента премьер-министра
Совбез ООН сегодня вновь соберется для обсуждения ситуации на границе Азербайджана и АрменииСовбез ООН сегодня вновь соберется для обсуждения ситуации на границе Азербайджана и Армении
При участии международного сообщества удалось достичь соглашения о прекращении огня  - СБ АрменииПри участии международного сообщества удалось достичь соглашения о прекращении огня  - СБ Армении
Фонд: Армянская сторона может превратить агрессию Азербайджана в дипломатический кошмар для него, при условии грамотной работыФонд: Армянская сторона может превратить агрессию Азербайджана в дипломатический кошмар для него, при условии грамотной работы
Президент Арцаха: Мы неприемлем документов, признающих Арцах в составе АзербайджанаПрезидент Арцаха: Мы неприемлем документов, признающих Арцах в составе Азербайджана
Азербайджан должен заплатить за свою воинственность - ШиффАзербайджан должен заплатить за свою воинственность - Шифф
Совбез ООН единодушно высказался за скорейшее прекращение огня и урегулирование ситуации политико-дипломатическими средствам - НебензяСовбез ООН единодушно высказался за скорейшее прекращение огня и урегулирование ситуации политико-дипломатическими средствам - Небензя
Пашинян разъяснил свою позицию, а СНБ выступила с заявлениемПашинян разъяснил свою позицию, а СНБ выступила с заявлением
МО РА: Боевые действия на армяно-азербайджанской границе практически прекратилисьМО РА: Боевые действия на армяно-азербайджанской границе практически прекратились
Участники двух акций протеста требуют отставки премьер-министра АрменииУчастники двух акций протеста требуют отставки премьер-министра Армении
Армения попросила Россию выполнить положения в рамках военного союза – МИД РААрмения попросила Россию выполнить положения в рамках военного союза – МИД РА
Премьер: Азербайджан оккупировал  10 кв.км. территории АрменииПремьер: Азербайджан оккупировал  10 кв.км. территории Армении
Ситуация на армяно-азербайджанской границе продолжает оставаться напряженной, погибли 105 человек - МОСитуация на армяно-азербайджанской границе продолжает оставаться напряженной, погибли 105 человек - МО
Премьер-министр Армении не примет участия в саммите ШОС из-за ситуации на границеПремьер-министр Армении не примет участия в саммите ШОС из-за ситуации на границе
НАН РА требует от международного сообщества осудить неоднократную агрессию Азербайджана против Армении и принять стабилизирующие ситуацию мерыНАН РА требует от международного сообщества осудить неоднократную агрессию Азербайджана против Армении и принять стабилизирующие ситуацию меры
Папа Римский призвал молиться о мире между Арменией и АзербайджаномПапа Римский призвал молиться о мире между Арменией и Азербайджаном
Пашинян рассказал о запросах армииПашинян рассказал о запросах армии
Глава МИД Армении: Баку демонстрирует максималистское и агрессивное поведениеГлава МИД Армении: Баку демонстрирует максималистское и агрессивное поведение
Пашинян: Проект объявления военного положения находится на моем столеПашинян: Проект объявления военного положения находится на моем столе
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Пашинян: В вопросе территориальной целостности Армению не интересуют мнения других государствПашинян: В вопросе территориальной целостности Армению не интересуют мнения других государств
Пашинян: В ОДКБ дали четкую оценку действиям ВС АзербайджанаПашинян: В ОДКБ дали четкую оценку действиям ВС Азербайджана
Генсек ОДКБ прибудет в Армению на следующей неделеГенсек ОДКБ прибудет в Армению на следующей неделе
Погрануправление об ударе по российской колоне: в результате имевших место 13 и 14 сентября инцидентов сотрудники пограничного органа не пострадалиПогрануправление об ударе по российской колоне: в результате имевших место 13 и 14 сентября инцидентов сотрудники пограничного органа не пострадали
Пашинян сообщил о 105 погибших и раскрыл по какой статье Армения обращалась к ОДКБПашинян сообщил о 105 погибших и раскрыл по какой статье Армения обращалась к ОДКБ
Алиев на встрече с Клаар: Баку поддерживает мирную повестку, как продолжение обсуждений, состоявшихся в БрюсселеАлиев на встрече с Клаар: Баку поддерживает мирную повестку, как продолжение обсуждений, состоявшихся в Брюсселе
Пашинян: При делимитации и демаркации границ необходимо опираться на правовые решенияПашинян: При делимитации и демаркации границ необходимо опираться на правовые решения
Читать больше



Эксперты
Прогноз: США на данном этапе в вопросе Арцаха не активизируютсяПрогноз: США на данном этапе в вопросе Арцаха не активизируются
Прогноз: Перспектив для мира между Арменией и Азербайджаном нетПрогноз: Перспектив для мира между Арменией и Азербайджаном нет
Прогноз: Решить проблемы в формате Прогноз: Решить проблемы в формате "3+3" можно с учетом интересов России, Турции, Ирана и Азербайджана, но не Армении
Взгляд из Москвы: Евросоюз мобилизовал против РФ весь свой ресурс на постсоветском пространствеВзгляд из Москвы: Евросоюз мобилизовал против РФ весь свой ресурс на постсоветском пространстве
Прогноз: Чрезвычайно осторожная политика Армении чревата большими рискамиПрогноз: Чрезвычайно осторожная политика Армении чревата большими рисками
Читать больше
Комментируемые
Эксперт: Стихийный ночной митинг граждан удивил не только Никола, но и оппозициюЭксперт: Стихийный ночной митинг граждан удивил не только Никола, но и оппозицию
Сидоров об обращении Армении: О применении военной силы, да еще с привлечением ОДКБ речи не идетСидоров об обращении Армении: О применении военной силы, да еще с привлечением ОДКБ речи не идет
Рубен Варданян переходит Рубикон и уходит в политикуРубен Варданян переходит Рубикон и уходит в политику
Прогноз: Чрезвычайно осторожная политика Армении чревата большими рискамиПрогноз: Чрезвычайно осторожная политика Армении чревата большими рисками
Военная делегация Ирана посещает КарабахВоенная делегация Ирана посещает Карабах
Эксперт: Противодействие деарменизации Арцаха требует неординарных решенийЭксперт: Противодействие деарменизации Арцаха требует неординарных решений
Аналитик: Азербайджан нашел путь привода Арцаха под свой контрольАналитик: Азербайджан нашел путь привода Арцаха под свой контроль
Керолайн Кокс направила письмо главе МИД Великобритании, в котором указала на ухудшении ситуации с безопасностью в Нагорном КарабахеКеролайн Кокс направила письмо главе МИД Великобритании, в котором указала на ухудшении ситуации с безопасностью в Нагорном Карабахе
Ара Карян:Расширение НАТО и последствия Ара Карян:Расширение НАТО и последствия
Оптический обман, комнаты-перевертыши, искаженная реальность: В Гюмри открылся первый <Музей иллюзий>Оптический обман, комнаты-перевертыши, искаженная реальность: В Гюмри открылся первый <Музей иллюзий>
В региональной конкурсной программе <Золотого абрикоса> представлено 2 фильма армянских режиссеровВ региональной конкурсной программе <Золотого абрикоса> представлено 2 фильма армянских режиссеров
Президент Казахстана принял участие в специальной панельной сессии Катарского экономического форумаПрезидент Казахстана принял участие в специальной панельной сессии Катарского экономического форума
Оппозиция Лаврову: РФ была и будет союзником Армении и армянского народаОппозиция Лаврову: РФ была и будет союзником Армении и армянского народа
В Ереване открылась ОО <Украинский форум> для оказания помощи беженцам из УкраиныВ Ереване открылась ОО <Украинский форум> для оказания помощи беженцам из Украины
Полиция Армении сообщила о задержании 59 участников протестных акцийПолиция Армении сообщила о задержании 59 участников протестных акций