Четверг, 15 Сентября 2022 20:12

АрмИнфо.Тегеран четко и на различных уровнях выражал свою позицию в отношении событий, происходящих в кавказском регионе, и своих отношений с двумя соседними странами, Республикой Армения и Азербайджанской Республикой. Об этом говорится в комментарии диппредставительства ИРИ Общественному телевидению.

<Как мы видели в новостях, освещающих встречи верховного лидера революции с президентами России и Турции, Иран выступает против нарушения территориальной целостности и границ соседних стран и окажет особое сопротивление любому сценарию, который нанесет ущерб ирано-армянской границ, которая является историческим маршрутом, соединяющим две соседние страны.

Эта наша принципиальная позиция была повторена в ходе телефонного разговора между президентом Республики Иран и уважаемым премьер-министром Республики Армения, а также министрами иностранных дел Исламской Республики Иран и Азербайджанской Республики>, - говорится в комментарии посольства.