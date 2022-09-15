Четверг, 15 Сентября 2022 20:02

АрмИнфо. Наиболее интенсивный обстрел общин Сюника, Гегаркуника и Вайоц Дзора с применением различного вида военной техники Азербайджан совершал в часы посещения детьми школ и детских садов. Об этом свидетельствуют данные мониторинга офиса Омбудсмена Армении. Таким образом, дети выше указанных регионов лишены возможности реализовать свое права на образование.

<С 13 по 14 сентября обстрелу со стороны ВС Азербайджана в Сюнике, Гегаркунике и Вайоц Дзоре подверглось население, гражданские инфраструктуры, в том числе образовательные учреждения, что нарушает ряд прав, гарантированных международными правовыми актами>, - говорится в сообщении Омбудсмена.

В частности, согласно мониторингу, были нарушены права детей на жизнь, здоровье, проживание в безопасной и защищенной среде, в семье и общине, права на личное развитие, защиту и др. Более того, в определенных случаях школы и детские сады находятся под прямым прицелом ВС Азербайджана. В этой связи Защитник прав человека РА сообщила, что в результате обстрела пострадало учебное заведение общины Сотк Гегаркуникской области Омбудсмен, сославшись на положения одной из конвенций ООН, напомнила, что согласно документу, для ухода и защиты детей, пострадавших от военных действий, должны применяться специальные меры.

В этой связи Защитник прав человека обратила внимание международных структур, занимающихся защитой прав детей, четко отреагировать на грубые нарушения прав детей в Вайоцдзорской, Гегаркуникской и Сюникской областях в результате вооруженного нападения Азербайджана на Республику Армения и предпринять практические шаги по немедленному их устранению