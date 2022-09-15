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АрмИнфо.ООН приветствует договоренности о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном и надеется, что режим прекращения огня, достигнутый 14 сентября, будет соблюдаться. Об этом заявил 15 сентября на заседании СБ ООН помощник генсека ООН Мирослав Янча.
По его словам, эскалация подчёркивает важность процесса делимитации и демаркации в рамках взаимного признания их территориальной целостности и суверенитета. <Настоятельно призываем стороны воспользоваться этим важным механизмом в качестве принципиально важного шага на пути к разрядке напряженности на границе>, - сказал Янча.
Спецпредставитель генсека ООН отметил, что последние события стали напоминанием о том, что напряженность между Арменией и Азербайджаном потенциально может дестабилизировать регион. По его словам, Организация поддерживает усилия ряда стран, в частности, ЕС и РФ, которые могут заложить основу для возобновления диалога на пути к долгосрочному миру.
Помощник генсека сообщил, что ООН по просьбе Армении направит миссию в страну для оценки ситуации на границе с последующим докладам государствам-членам.
Подразделения ВС Азербайджана 13 сентября в 00:05 начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Сотка, Вардениса, Гориса, Капана, Артаниша, Ишханасара с применением БПЛА. Удары наносятся и по объектам гражданских инфраструктур. 14 сентября в ходе правительственного часа в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о 105 погибших в результате агрессии Азербайджана. Вечером 14 сентября было заявлено о достижении договоренности о прекращении огня.
|Иран окажет сопротивление любому сценарию, который нанесет ущерб ирано-армянской границ: Посольство
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|Замглавы Пентагона: суверенитет Армении не может быть предметом торга
|ООН надеется на соблюдение режима прекращения огня между Арменией и Азербайджаном
|Раиси Путину: Любое изменение геополитики региона Южного Кавказа является дестабилизирующим и неприемлемым действием
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|Захарова: Невзирая на нынешнюю эскалацию, работа по подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном не останавливалась
|Ереван призывает международных партнеров и союзников максимально четко и адресно среагировать на действия Азербайджана - спикер
|Минобороны Азербайджана обнародовало имена еще 21 военнослужащего, погибших в результате азербайджанской агрессии в отношении суверенной территории РА
|Украинский певец Макс Барских отменил концерт в Баку по причине совершенной Азербайджаном агрессии в Армении
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|Депутат: вчера в Армении была совершена попытка государственного переворота
|МИД Армении осудил нападение ВС Азербайджана на журналистов в Сотке
|Об азербайджано-турецких переговорах по ситуации на армяно-азербайджанской границе и позиции Ирана
|США должны немедленно прекратить отправку военной помощи Азербайджану - конгрессмен
|Вашингтон выразил готовность сделать все возможное на двусторонней и многосторонней основе для деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе
|Посольство России в Армении не рекомендует российским туристам посещать приграничные районы РА
|Оппозиция в парламенте Армении ищет в правящей фракции 18 голосов для импичмента премьер-министра
|Совбез ООН сегодня вновь соберется для обсуждения ситуации на границе Азербайджана и Армении
|При участии международного сообщества удалось достичь соглашения о прекращении огня - СБ Армении
|Фонд: Армянская сторона может превратить агрессию Азербайджана в дипломатический кошмар для него, при условии грамотной работы
|Президент Арцаха: Мы неприемлем документов, признающих Арцах в составе Азербайджана
|Азербайджан должен заплатить за свою воинственность - Шифф
|Совбез ООН единодушно высказался за скорейшее прекращение огня и урегулирование ситуации политико-дипломатическими средствам - Небензя
|Пашинян разъяснил свою позицию, а СНБ выступила с заявлением
|МО РА: Боевые действия на армяно-азербайджанской границе практически прекратились
|Участники двух акций протеста требуют отставки премьер-министра Армении
|Армения попросила Россию выполнить положения в рамках военного союза – МИД РА
|Премьер: Азербайджан оккупировал 10 кв.км. территории Армении
|Ситуация на армяно-азербайджанской границе продолжает оставаться напряженной, погибли 105 человек - МО
|Премьер-министр Армении не примет участия в саммите ШОС из-за ситуации на границе
|НАН РА требует от международного сообщества осудить неоднократную агрессию Азербайджана против Армении и принять стабилизирующие ситуацию меры
|Папа Римский призвал молиться о мире между Арменией и Азербайджаном
|Пашинян рассказал о запросах армии
|Глава МИД Армении: Баку демонстрирует максималистское и агрессивное поведение
|Пашинян: Проект объявления военного положения находится на моем столе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Пашинян: В вопросе территориальной целостности Армению не интересуют мнения других государств
|Пашинян: В ОДКБ дали четкую оценку действиям ВС Азербайджана
|Генсек ОДКБ прибудет в Армению на следующей неделе
|Погрануправление об ударе по российской колоне: в результате имевших место 13 и 14 сентября инцидентов сотрудники пограничного органа не пострадали
|Пашинян сообщил о 105 погибших и раскрыл по какой статье Армения обращалась к ОДКБ
|Алиев на встрече с Клаар: Баку поддерживает мирную повестку, как продолжение обсуждений, состоявшихся в Брюсселе
|Пашинян: При делимитации и демаркации границ необходимо опираться на правовые решения
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