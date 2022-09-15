Четверг, 15 Сентября 2022 19:59

АрмИнфо.ООН приветствует договоренности о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном и надеется, что режим прекращения огня, достигнутый 14 сентября, будет соблюдаться. Об этом заявил 15 сентября на заседании СБ ООН помощник генсека ООН Мирослав Янча.

По его словам, эскалация подчёркивает важность процесса делимитации и демаркации в рамках взаимного признания их территориальной целостности и суверенитета. <Настоятельно призываем стороны воспользоваться этим важным механизмом в качестве принципиально важного шага на пути к разрядке напряженности на границе>, - сказал Янча.

Спецпредставитель генсека ООН отметил, что последние события стали напоминанием о том, что напряженность между Арменией и Азербайджаном потенциально может дестабилизировать регион. По его словам, Организация поддерживает усилия ряда стран, в частности, ЕС и РФ, которые могут заложить основу для возобновления диалога на пути к долгосрочному миру.

Помощник генсека сообщил, что ООН по просьбе Армении направит миссию в страну для оценки ситуации на границе с последующим докладам государствам-членам.

Подразделения ВС Азербайджана 13 сентября в 00:05 начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Сотка, Вардениса, Гориса, Капана, Артаниша, Ишханасара с применением БПЛА. Удары наносятся и по объектам гражданских инфраструктур. 14 сентября в ходе правительственного часа в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о 105 погибших в результате агрессии Азербайджана. Вечером 14 сентября было заявлено о достижении договоренности о прекращении огня.