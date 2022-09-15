Четверг, 15 Сентября 2022 19:57

АрмИнфо.Спасатели МЧС группой выехали на территорию села Неркин Ханд Сюникской области для возвращения тел. Часть группы вернулась, однако до сих пор не удается установить связь с одним из спасателей. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.

Он пообещал проинформировать общественность, как только будет получена новая информация.

Подразделения ВС Азербайджана 13 сентября в 00:05 начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Сотка, Вардениса, Гориса, Капана, Артаниша, Ишханасара с применением БПЛА. Удары наносятся и по объектам гражданских инфраструктур. 14 сентября в ходе правительственного часа в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о 105 погибших в результате агрессии Азербайджана. Вечером 14 сентября было заявлено о достижении договоренности о прекращении огня.