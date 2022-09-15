Четверг, 15 Сентября 2022 17:40

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 16 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 81, 83, 85 на улице Раффи, 7, 9, 19 на улице Бабаджаняна, абоненты улицы Р.Меликяна; собственные дома на улицах Норка 7, 9, собственные дома 99-155 на 13-ой улице, 1-49 на 15-ой улице, 50-105 на 17-ой улице Норка, собственные дома 2-22А на 2-ом переулке 17-ой улицы Норка, ясли-детский сад N124 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; школа слабовидящих N16, школа-интернат, прилегающие собственные дома и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; жилые дома 81, 83, 85 на улице Раффи, 7, 9, 19 на улице Бабаджаняна, абоненты-жильцы улицы Р.Меликяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 собственные дома 215, 217, 219 на улице Хоренаци;

11:00-17:00 жилые дома 9-19 на улице Агаяна, 15а на пр. Саят-Нова, 56, 62а на улице Теряна, 12, 16, 20 на улице Парпеци, 52, 54 на улице Пушкина, жилые дома 20-28 и собственные дома 76-80 на улице Амиряна, собственные дома 85-107 на улице Бюзанда и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 31, 33 на улице Гюльбенкяна, 12 на улице Касяна, собственные дома 16-36 на 4-ом переулке Баграмяна, жилые дома 21, 21А, 21/3 на пр. Азатутяна, жилой дом 65 на пр. Комитаса, жилой дом 1А на улице Мамиконяна, жилые дома 16, 23, 35 и собственные дома 16-41/5 на улице Г.Мурадяна, собственные дома 4-68 на 2-ом переулке Камарака; собственные дома 4-78 на улице П.Севака, 132-45Г на 1-ой улице М.Аветисяна, жилые дома 1, 3, 2, 2а, 4 на улице Шарури, 2/2, 2/3, 2/4, 2/6, 2/8, 2/10, 2/12, 12, 14 на улице Ширака, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 на 1-ом переулке Ширака, 14 на 2-ом переулке Ширака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 72, 74, 76 на улице Улнеци, собственный дом 76/2 на улице Улнеци, собственные дома на улицах М.Аветисяна 1, 3, собственные дома 20-22 на 2-ой улице;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 кварталы “Гитаван-1”, “Гитаван-2” в селе Карин;

в Армавирской области:

10:00-13:00 села Айтах, Ферик, Цахкаландж;

11:00-17:00 село Каракерт;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично улицы Дпроцаканнери, Анрапетутяна, Араратяна, Шираза, Ширака, частично кварталы 1, 4, 5, 6, частично квартал ‘Нор”, частично улицы Ереванян, Азатамартикнери 1-10, частично переулки 6, 7, 9 в городе Масис; села Воскетап, Покр Веди, Таперакан, Аралез, Нор Кянк; частично село Айгаван;

10:00-14:00 , частично кварталы 2, 3, частично улица Гераци в городе Масис;

10:00-16:00 частично село Зангакатун;

10:30-16:00 частично села Кахцрашен и Айгезард;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично село Серс;

11։00-15։00 село Аратес; частично села Гохтаник, Гермон;

в Котайкской области:

11։00-14։00 село Маяковский и прилегающие территории;

11:00-16:00 села Зар, Севаберд, Акунк, Джрабер и песчаные карьеры;

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

в Гегаркуникской области:

10։30-16։30 община Цовагюх полностью, Телецентр Семеновки, станция оператора ''ВиваСелл-МТС'', сельскохозяйственный кооператив ''Арцап Хнкацорен'', газозаправочная станция ''Арцап шин'', ООО ''Алик'', ООО “Гехецкуи Анаит”, “ММ энд Р”, “Вагаршак ев Арсен”, “Галаксиа Концерн”, “Артем Петросян”, “Паргев Шахбазян”, “Аркади ев Арман”, “Галилиа”, “Бетон узел Арачин”, мотель, от Цовагюха до зоны отдыха Аревик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-13:30 здания школ NN1, 2, все жители-абоненты территорий, называемых “Ортери дош” и “Горг артель”, оросительная насосная станция, станция компании "Юком", все жители-абоненты территорий, прилегающих к церкви и бане в селе Кармир;

в Ширакской области:

10:00-16:00 центральная часть села Торосгюх в Ашоцком регионе; село Ахин в Анийском регионе;

11:00-15:00 участки улиц Л.Мадояна, Мазманяна, Матнишян, Спартака, параллельные к бане ''Гюмрва Бахник”, в городе Гюмри;

в Тавушской области:

10։00-13։00 улица Парз лич, частично Тбилисское шоссе в городе Дилижан; село Техут;

в Лорийской области:

10։00-13։00 село Пушкино;

11։00-13։00 села Сараарт, Гогаран, Гехасар, Ширакамут, Катнаджур;

в Сюникской области:

10:00-13:00 частично село Алидзор;

14:00-16:00 частично село Алидзор.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 19 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 1 на улице Молдовакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; собственные дома на улице Давида Маляна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; улицы Овнатани и Вегнера, жилые дома 169, 171 на улице Башинджагяна, абоненты-жильцы улицы Джамбули;

11:00-16:00 собственные дома на переулке Азатамартикнери, 27-37 на улице Давида Бека;

11:00-17:00 жилые дома 37 на пр. Комитаса, 15, 17 на улице Врацакан, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 48, 50 на улице Сармени, 18, 20, 22 на пр. Баграмяна, 7-62, 38, 38/1 на улице Заробяна, 72, 74, 76 на улице Улнеци, собственные дома на улицах М.Аветисяна 1, 3, 20-22 на 2-ой улице М.Аветисяна, 76/2 ан улице Улнеци, жилой дом 20 на улице А.Хачатряна, 21, 23, 23/2 на улице В.Папазяна, собственные дома на 39-ой улице Арабкира, 2-47 на 47-ой улице, 1-8 на 45-ой улице Арабкира, жилые дома 2, 4 на пр. Маштоца, жилой дом 17 на улице Гр.Лусаворича и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), школа N149, жилые дома 16, 18 на улице Ширака, жилой дом 1 на 2-ом переулке улицы Ширака, жилые дома 62/1, 62/2 на улице Араратяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-12:00 частично улицы 5, 6 города Масис;

10:00-14:00 частично 4-ая улица города Масис; абоненты (не являющиеся жильцами) “Телеком Армения”, “Виваселл-МТС”, “Юком”, “Армения Ти-Ви” в городе Веди; села Сисаван, Нор Ухи, Гиневет, поселок ‘Веду Гину горцаран”;

10:00-16:00 частично села Айнтап и Нор Харберд;

10:00-16:00 частично село Зангакатун;

10:30-16:00 частично село Кахцрашен;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично село Караглух;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично частные дома Джрвеж и Дзорахбюр; частично села Гегашен и Котайк;

в Гегаркуникской области:

10։30-16։30 ООО “Арт Билд”, санаторий “Аревик” Севана, “ВТБ-Армения”, Институт Физики, зоны отдыха ЧП “Овик Абраамян”, “Армен Есаян”, абоненты (не являющиеся жильцами), прилегающие к трассе Цовагюх-Чамбарак озера Севан;

11։00-13։00 населенный пункт Астхадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

11։00-17։00 села Катнарат, Благодарное, Мегваовит, Норамут, Катнахбюр, Урасар, Арманис;

12։00-16։00 села Норашен, Петровка, Дзорамут, Гогаван;

в Ширакской области:

10:00-14:00 село Башгюх в Ашоцком регионе;

10:00-16:00 квартал “Нор Аван” села Джрапи в Анийском регионе; села Овтун, Джрадзор, Охмик, Бандиван, молочный завод ‘Бандиван-кат” и станции сотовых операторов в Амасийском регионе.