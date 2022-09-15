Четверг, 15 Сентября 2022 14:59

АрмИнфо.Невзирая на нынешнюю эскалацию напряженности, анализ экспертами произошедшего, работа по подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном не останавливалась. И наверное это главный приоритет. Об этом в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, касаясь причин эскалации ситуации и возможностей для примирения сторон.

При этом она подчеркнула, что российская сторона оказывает необходимую помощь. В этом ключе дипломат напомнила, что специальный представитель министра иностранных дел России по вопросам нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном Игорь Ховаев совершил визиты в Ереван и Баку. По ее словам, основной темой встрече в обеих столицах было обсуждение проекта мирного договора.

"Мы стремимся сблизить позиции сторон, и заверяю вас, усилия будут продолжены", - сказала российский дипломат.

Что касается того, какими могут быть пути примирения, продолжила Захарова, повторю, что Москва исходит из того, что основой урегулирования в регионе остаются трехстороннин договоренности на уровне лидеров Армении, Азербайджана и России.

Она также напомнила, что МИД России подробно изложила свою позицию о последней эскалации на границе в заявлении от 13 сентября.

"После первого договора о прекращение огня снова были перестрелки, к сожалению. Вчера была достигнута новая договоренность. Рассчитываем, что она будет соблюдаться. Вновь призываем стороны решать все проблемы политико-дипломатическим путем, в том числе в рамках двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы, работы которой проходят при содействии России", - резюмировала Захарова.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР начали широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленную службу. Сообщается о погибших и раненных с обеих сторон. По заявлению премьера РА, у армянской стороны уже 105 погибших. А Азербайджана подтвердил гибель 71 военного. В Москве заявили о достижении перемирия между сторонами по состоянию на 09:00 утра 13 сентября. Меж тем, МО РА позже сообщил о непрекращающихся боевых действиях. СБ ООН, по предложению Франции, накануне провело спецзаседание из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе. Армения инициировала спецзаседание Совета ОБСЕ. ОДКБ направит миссию в регион. Жертвой агрессии ВС Азербайджана стала также колонна Погрануправления ФСБ РФ в РА.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отметил, что при участии международного сообщества удалось достичь соглашения о прекращении огня на всем протяжении армяно-азербайджанской границы. В МО РА добавили, что с 20:00 часов 14 сентября стрельба прекратилась на всех участках границы.