Четверг, 15 Сентября 2022 14:54

АрмИнфо.15 сентября председатель Национального Собрания РА Ален Симонян принял делегацию во главе с председателем Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александром Бельским.

Как сообщает пресс-служба НС РА, на встрече обсуждались подробности нарушения 13 сентября вооруженными силами Азербайджана режима перемирия, с жертвами и обстрелом армянских позиций. Коснувшись договоренности о прекращении огня, собеседники выразили надежду на ее долговременность.

"Военно-политическое руководство Азербайджана пытается силой добиться своих максималистских целей и игнорирует усилия армянской стороны по установлению мира в регионе", - отметил А.Симонян, напомнив, что власти обратились к международному сообществу, представив сложившуюся ситуацию.

Глава НС добавил, что призывает международных партнеров и союзников максимально четко и адресно среагировать на действия Азербайджанской Республики, предпринять эффективные шаги для поддержки усилий Республики Армения с целью предотвращения подобных действий в будущем.

На встрече также обсуждены вопросы армяно-российского парламентского сотрудничества. Российские партнеры представили повестку встреч, запланированных в ходе визита в Армению, отметив, что между Советом старейшин Еревана и Законодательным собранием Санкт- Петербурга подписан Меморандум о взаимопонимании, что даст возможность наметить новые векторы плодотворного и конструктивного взаимодействия