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АрмИнфо. Минобороны Азербайджана обнародовало имена еще 21 военнослужащего, которые погибли в результате азербайджанской агрессии в отношении суверенной территории РА. Таким образом, азербайджанское оборонное ведомство подтвердило гибель 71 военных в ходе боевых действий.
В свою очередь ВС РА сообщили о гибели 105 военнослужащих при отражении агрессии противника. При этом не исключив, что число может измениться. При этом в МО Армении не представили список погибших. Также нет точных данных о количестве раненных.
Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР начали широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении.
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 14 сентября вечером отметил, что при участии международного сообщества удалось достичь соглашения о прекращении огня на всем протяжении армяно-азербайджанской границы. В МО РА добавили, что с 20:00 часов 14 сентября стрельба прекратилась на всех участках границы
|Захарова: Невзирая на нынешнюю эскалацию, работа по подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном не останавливалась
|Ереван призывает международных партнеров и союзников максимально четко и адресно среагировать на действия Азербайджана - спикер
|Минобороны Азербайджана обнародовало имена еще 21 военнослужащего, погибших в результате азербайджанской агрессии в отношении суверенной территории РА
|Украинский певец Макс Барских отменил концерт в Баку по причине совершенной Азербайджаном агрессии в Армении
|Азербайджанская агрессия против Армении будет на повесткe встречи Путин-Алиев в Узбекистане
|Армен Саркисян: Наша страна в очередной раз столкнулась с жестокой и неприкрытой агрессией
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|Президент и парламентарии НС Арцаха в Ереване для встреч с властями Армении
|Депутат: вчера в Армении была совершена попытка государственного переворота
|МИД Армении осудил нападение ВС Азербайджана на журналистов в Сотке
|Об азербайджано-турецких переговорах по ситуации на армяно-азербайджанской границе и позиции Ирана
|США должны немедленно прекратить отправку военной помощи Азербайджану - конгрессмен
|Вашингтон выразил готовность сделать все возможное на двусторонней и многосторонней основе для деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе
|Посольство России в Армении не рекомендует российским туристам посещать приграничные районы РА
|Оппозиция в парламенте Армении ищет в правящей фракции 18 голосов для импичмента премьер-министра
|Совбез ООН сегодня вновь соберется для обсуждения ситуации на границе Азербайджана и Армении
|При участии международного сообщества удалось достичь соглашения о прекращении огня - СБ Армении
|Совбез ООН единодушно высказался за скорейшее прекращение огня и урегулирование ситуации политико-дипломатическими средствам - Небензя
|Фонд: Армянская сторона может превратить агрессию Азербайджана в дипломатический кошмар для него, при условии грамотной работы
|Президент Арцаха: Мы неприемлем документов, признающих Арцах в составе Азербайджана
|Азербайджан должен заплатить за свою воинственность - Шифф
|Совбез ООН единодушно высказался за скорейшее прекращение огня и урегулирование ситуации политико-дипломатическими средствам - Небензя
|Пашинян разъяснил свою позицию, а СНБ выступила с заявлением
|МО РА: Боевые действия на армяно-азербайджанской границе практически прекратились
|Участники двух акций протеста требуют отставки премьер-министра Армении
|Армения попросила Россию выполнить положения в рамках военного союза – МИД РА
|Премьер: Азербайджан оккупировал 10 кв.км. территории Армении
|Ситуация на армяно-азербайджанской границе продолжает оставаться напряженной, погибли 105 человек - МО
|Премьер-министр Армении не примет участия в саммите ШОС из-за ситуации на границе
|НАН РА требует от международного сообщества осудить неоднократную агрессию Азербайджана против Армении и принять стабилизирующие ситуацию меры
|Папа Римский призвал молиться о мире между Арменией и Азербайджаном
|Пашинян рассказал о запросах армии
|Глава МИД Армении: Баку демонстрирует максималистское и агрессивное поведение
|Пашинян: Проект объявления военного положения находится на моем столе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Пашинян: В вопросе территориальной целостности Армению не интересуют мнения других государств
|Пашинян: В ОДКБ дали четкую оценку действиям ВС Азербайджана
|Генсек ОДКБ прибудет в Армению на следующей неделе
|Погрануправление об ударе по российской колоне: в результате имевших место 13 и 14 сентября инцидентов сотрудники пограничного органа не пострадали
|Пашинян сообщил о 105 погибших и раскрыл по какой статье Армения обращалась к ОДКБ
|Алиев на встрече с Клаар: Баку поддерживает мирную повестку, как продолжение обсуждений, состоявшихся в Брюсселе
|Пашинян: При делимитации и демаркации границ необходимо опираться на правовые решения
|Сурен Папикян: Министерство обороны в состоянии обеспечить нужды армии
|Миссия ОДКБ прибудет в Армению уже завтра
|Байрамов и Абдоллахиян обсудили эскалацию на армяно-азербайджанской границе
|Армен Папикян подчеркнул важность четкого и недвусмысленного осуждения агрессии Азербайджана против Армении со стороны ОБСЕ
|МО РА: С 13:00 по всей линии границы от Сотка до Гориса противник возобновил интенсивный ракетно-артиллерийский обстрел
|Украинцы в Армении намерены обратиться в Евросоюз призывом осудить азербайджанскую агрессию в РА
|Депутат Бундестага: Нападение Азербайджана на территорию Армении должно быть самым решительным образом осуждено международным сообществом
|Секретарь Совбеза Армении рассказал российскому посреднику об азербайджанской агрессии
|Татоян: Азербайджанские ВС расширили географию обстрелов и военных преступлений в отношении гражданских населенных пунктов Армении
|Из зоны боевых действий эвакуировано 2750 мирных жителей - Омбудсмен
|Миссия ОДКБ пока не прибыла в Армению - Песков
|Мнение: Высшее военно-политическое руководство РА осознанно и целенаправленно идет к цели сдачи государственного суверенитета Армении
|Азербайджанские ВС обстреляли российских пограничников в Гегаркунике
|Читать больше
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