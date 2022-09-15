Четверг, 15 Сентября 2022 14:53

АрмИнфо. Минобороны Азербайджана обнародовало имена еще 21 военнослужащего, которые погибли в результате азербайджанской агрессии в отношении суверенной территории РА. Таким образом, азербайджанское оборонное ведомство подтвердило гибель 71 военных в ходе боевых действий.

В свою очередь ВС РА сообщили о гибели 105 военнослужащих при отражении агрессии противника. При этом не исключив, что число может измениться. При этом в МО Армении не представили список погибших. Также нет точных данных о количестве раненных.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР начали широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 14 сентября вечером отметил, что при участии международного сообщества удалось достичь соглашения о прекращении огня на всем протяжении армяно-азербайджанской границы. В МО РА добавили, что с 20:00 часов 14 сентября стрельба прекратилась на всех участках границы