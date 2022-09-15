Четверг, 15 Сентября 2022 14:47

АрмИнфо.В Кремле надеются, что группа ОДКБ прибудет на армяно-азербайджанскую границу на этой неделе, эта тема будет обсуждаться на встрече президентов России и Азербайджана. Об этом сообщил журналистам пресс- секретарь российского лидера Дмитрий Песков,

"На этой неделе, мы надеемся, что инспекционная группа все-таки во главе с (генсеком ОДКБ Станиславом) Засем прибудет на границу с тем, чтобы подготовить потом свой отчет для глав государств ОДКБ. А завтра состоится общение (Владимира Путина) с президентом (Азербайджана Ильхамом) Алиевым, где, разумеется, это будет тоже стоять во главе повестки дня", - сказал он журналистам, передает РИА Новости.

В Самарканде 15-16 сентября пройдет встреча лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В рамках саммита намечены двусторонние встречи, в частности, российского президента Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина. На повестке дня - оформление членства в организации Беларуси. Александр Лукашенко 16 сентября выступит в Самарканде на заседании в расширенном составе Совета глав государств . Также будет подписан меморандум об обязательствах Ирана в целях получения членства в ШОС к 2023 году. В качестве "гостя саммита" в Самарканд приедет президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Азербайджана Ильхам Алиев. Премьер-министр РА Никол Пашинян отметил визит на фоне последней агрессии Азербайджана против Армении.

На полях саммита планируются двусторонние встречи Путина с Алиевым и Эрдоганом. В числе вопросов повестки - последняя эскалация на армяно-азербайджанской границе.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР начали широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленную службу. Сообщается о погибших и раненных с обеих сторон. По заявлению премьера РА, у армянской стороны уже 105 погибших. А Азербайджана подтвердил гибель 71 военного. В Москве заявили о достижении перемирия между сторонами по состоянию на 09:00 утра 13 сентября. Меж тем, МО РА позже сообщил о непрекращающихся боевых действиях. СБ ООН, по предложению Франции, накануне провело спецзаседание из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе. Армения инициировала спецзаседание Совета ОБСЕ. ОДКБ направит миссию в регион. Жертвой агрессии ВС Азербайджана стала также колонна Погрануправления ФСБ РФ в РА.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отметил, что при участии международного сообщества удалось достичь соглашения о прекращении огня на всем протяжении армяно-азербайджанской границы. В МО РА добавили, что с 20:00 часов 14 сентября стрельба прекратилась на всех участках границы.