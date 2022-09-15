Четверг, 15 Сентября 2022 14:46

АрмИнфо.Наша страна в очередной раз столкнулась с жестокой и неприкрытой агрессией. Военно-политические цели Азербайджана ясны и понятны, но для их достижения он должен суметь заставить нас сдаться и перестать верить в себя. Об этом говорится в заявлении четвертого президента Армении Армена Саркисяна, на фоне агрессии Азербайджана.

"Мы не можем себе позволить такую "роскошь" и не должны помогать противнику в достижении его цели. В данный момент мы все должны проявить свои главные качества - стойкость и веру в себя. В такие моменты нет никаких "я", есть только "мы" как одно единое целое, объединенное вокруг одной общей цели - защитить свою государственность", - отметил он.

В то же время, продолжил Саркисян, необходимо активно работать с нашими зарубежными друзьями и союзниками, донести до международной общественности суть происходящего и выстроить стратегию дальнейших действий.

"Я сам делаю всё, чтобы представить нашим международным партнёрам всю правду об азербайджанской агрессии и проинформировать их о реальном положении дел.

30 лет назад мы также находились в столь же сложной ситуации, но сумели выйти из нее достойно, став победителями. Я уверен, что если мы сумеем сегодня проявить все свои лучшие качества, то непременно преодолеем и этот кризис", - говорится в обращении четвертого президента РА.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР начали широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленную службу. Сообщается о погибших и раненных с обеих сторон. По заявлению премьера РА, у армянской стороны уже 105 погибших. А Азербайджана подтвердил гибель 71 военного. В Москве заявили о достижении перемирия между сторонами по состоянию на 09:00 утра 13 сентября. Меж тем, МО РА позже сообщил о непрекращающихся боевых действиях. СБ ООН, по предложению Франции, накануне провело спецзаседание из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе. Армения инициировала спецзаседание Совета ОБСЕ. ОДКБ направит миссию в регион. Жертвой агрессии ВС Азербайджана стала также колонна Погрануправления ФСБ РФ в РА.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отметил, что при участии международного сообщества удалось достичь соглашения о прекращении огня на всем протяжении армяно-азербайджанской границы. В МО РА добавили, что с 20:00 часов 14 сентября стрельба прекратилась на всех участках границы.