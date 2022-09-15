Четверг, 15 Сентября 2022 14:45

АрмИнфо.Сегодня единственным решением может стать новая власть, новое правительство, новый премьер-министр, который способен вывести страну из этой ситуации.

Об этом с трибуны Парламента заявил оппозиционный депутат от фракции <Армения> Гегам Манукян.

Обращаясь к провластным депутатам, он подчеркнул: <Не время спасать Никола, время спасать Родину>.

Выступление Манукяна все время прерывалось возмущенными криками со стороны депутатов <Гражданского договора>. Однако оппозиционер продолжил, призвав последних выйти из состояния <искусственной самоуверенности>. Он подчеркнул, что собравшиеся стихийно, без призывов и наставлений, вчера у здания Национального Собрания десятки тысяч людей, свидетельствуют о том, что народ находится на грани взрыва, а ситуация действительно критическая.

Манукян пояснил, что единственное, что подвигло людей придти к зданию Парламента - это беспокойство о Родине, об Арцахе, и сделанное

накануне заявление премьер-министра Армении <о том, если будет подписан какой-то документ, люди строго это осудят и назовут его предателем>. < Осознайте, что этот <ярлык> коснется всех вас>, - сказал он, обращаясь к провластным депутатам. Вместе с тем, оппозиционер обратил внимание, что подобный спонтанный митинг состоялся и в Степанакерте. <Они (граждане Арцаха - ред.) чувствовали себя преданными, брошенными один на один с турком, потому что с трибуны Парламента Армении никто о них не говорил>, - подчеркнул Манукян.

Депутат призвал оставить все условности, и осознать реальную ситуацию в стране. Провал политики властей, как далее он продолжил, привел к катастрофе. <Осознайте, что мы стоим на пороге лишения государственности!>, - подчеркнул он.

Отметим, что в связи с возрастающим напряжением и крикам в зале Парламента, вице-спикер НС РА вынужденно объявил получасовой перерыв заседания.

Напомним, что вчера, после заявления премьер-министра РА, состоялось сразу две протестные акции в центре армянской столицы - одна у здания парламента, другая - перед зданием правительства. Протестующие требовали немедленной отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В беседе с журналистами лидер партии <Отечество>, экс-директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян отметил, что 36 депутатов НС начали процесс импичмента премьер-министра, но для принятия решения необходимо, как минимум еще 18 голосов от правящей фракции <Гражданский договор>, чтобы решить проблему конституционным путем. <Сейчас народ требует, чтобы эти 18 депутатов присоединились к инициативе парламентской оппозиции, так что подождем, посмотрим>, - сказал Ванецян

Отметим, что с утра, 15 сентября, перед зданием Национального Собрания Армении продолжились акции протеста.