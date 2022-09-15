Четверг, 15 Сентября 2022 13:33

АрмИнфо.Армянский народ, очень правильно поняв основную мысль посыла премьер-министра РА Никола Пашиняна с трибуны парламента, в частности, что он собирается продать все ради личной власти - стихийно вышел на улицы, удивив не только Никола, но и оппозицию.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал эксперт по информационной безопасности Карен Вртанесян, касаясь ночных стихийных акций протеста в Ереване и Степанакерте.

Во-вторых, продолжил эксперт, соратники премьера мобилизовал все имеющиеся в их распоряжении информационные ресурсы, в первую очередь, в социальных сетях, начиная от госучреждений заканчивая бизнесом, условно говоря, начиная с уборщиц заканчивая теми, кто очень убедительно делал вид, что "устал от политики" этих последних 2 года. И все эти "нейтралы" и "те, кто никому не верят" вдруг поверили Николу и начали всех убеждать, что никаких документов перед Николом нет.

"В-третьих, они начали вбросы, что нужно собираться возле здания правительства, а не на Баграмяне. Это была та же самая уловка, которая была использована в мае 2021 года, когда люди собрались возле здания правительства, но некоторых из них обманом привели на проспект Баграмяна. Должен сказать, что на этот раз этот трюк не сработал.

В-четвертых, понимая, что им не удалось мобилизовать достаточно сил полиции, они все- таки привезли оперов в штатском со своими официальными и неофициальными провокаторами, целью которых было сеять хаос, разжигать драки, мешать людям самоорганизовываться...", - констатировал Вртанесян.

Еще раз подчеркнул, что этот процесс был неожиданным не только для Пашиняна, но и для оппозиции, эксперт считает, что из неоднозначных действий представителей оппозиции можно предположить, что они не были готовы к такому развитию событий и просто не знали, что говорить и делать.

При этом он считает, что тема импичмента стала отвлекающим фактором. "Я не знаю, кто это подкинул и сделал темой №1. Это может получиться только в том случае, если Никол потерял власть на улице, иначе депутаты Никола не присоединятся к процессу, то есть он станет очередным бесплодным пузырем.

Поэтому вчера вечером приоритетом должно было стать - вывести на улицы еще 50-60-70 тысяч человек, опираясь на собравшихся 10-12-14 тысяч человек, показав, что у Никола больше нет власти. Сделать это возможно имея всего лишь 100 человек - целеустремленных и организованных, четко знающих, что они делают", - сказал он.

При этом высказываясь по поводу возможности устранения Пашиняна от власти, Врданесян выразил убеждение, что есть еще 1, максимум 2 дня, чтобы освободить страну от вражеских прихвостней.

"Шанс есть, если политические силы смогут выстроить правильную коммуникацию, мобилизовать все свои ресурсы и мобилизовать людей прямо сейчас.

Под правильной коммуникацией я подразумеваю: убедительный посыл народу о единстве и борьбе единым фронтом, четкий сигнал о том, что лидеры протеста полностью осознают, что Никол представляет собой экзистенциальную угрозу для Армении, и что лидеры действительно готовы идти до конца, даже до конца самопожертвования во имя Армении", - отметил он.

По его убеждению, людям срочно нужно объяснить логику ненасильственной борьбы со всех возможных площадок." Двумя словами - на улице должно быть столько людей, чтобы силового аппарата Никола было не достаточно для разгона протеста, то есть в один день на улицу с четко сформулированным требованием должно выйти около 100 000 человек, всего за 1 день.

Следующий важный пункт ненасильственной борьбы - публично гарантировать всем тем, кто был вынужден поддерживать режим Никола, что они не будут преследоваться, если перестанут служить оккупационному режиму. И так далее, и так далее... Найдется ли такая сила, которая сможет это сделать? Я честно не знаю. Но мы должны продолжать попытки, потому что либо Никол, либо Армения, другого выхода у нас нет", - подытожил Вртанесян.

Напомним, что накануне вечером в Ереване одновременно прошли несколько акций, участники которых требовали отставки премьер-министра РА Никола Пашиняна, который выступая в парламенте заявил о своей готовности к принятию тяжелых решений во имя долгосрочного мира и стабильности. Позже, обосновывая свое это заявление, премьер в своем видеообращении заверил граждан в том. что не подписывал и не намерен подписывать никаких документов, которые могли бы угрожать территориальной целостности и суверенитету Армении. Он фактически повторил то, что сказал в парламенте и заявил, что его слова были преднамеренно искажены. Он это назвал информационной диверсией, которая направляется недружественными внешними силами с целью сломить сопротивление страны. На данное обращение откликнулась и СНБ, в заявлении которой указывалось, что речь Никола Пашиняна в парламенте была искажена и фальсифицирована различными СМИ. "Данным сообщениям СМИ призываем население РА не поддаваться манипулятивным заявлениям и решительно подтверждаем, что ни один документ не подписан и не готовится к подписанию. В выступлении премьер-министра речь шла исключительно о готовности подписать документ, обеспечивающий внешнюю безопасность, суверенитет и прочный мир Республики Армения, к чему следует стремиться", - говорилось в сообщении СНБ.