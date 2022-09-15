Четверг, 15 Сентября 2022 12:39

АрмИнфо. Европейский союз и Германия должны проделать большую работу, чтобы найти мирное решение проблемы между Арменией и Азербайджаном. Как передает армянская служба <Голоса Америки>, об этом накануне на совместной с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили пресс-конференции в Берлине заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

По его словам, происходит бессмысленный конфликт, в результате которого гибнут люди. <Европейский союз и Германия должны проделать большую работу, чтобы найти мирное решение проблемы>, - отметил глава немецкого правительства.