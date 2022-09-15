Четверг, 15 Сентября 2022 12:38

АрмИнфо. О применении военной силы, да еще с привлечением ОДКБ ни 13 сентября, ни вчера, ни сегодня и я думаю, в ближайшем будущем, речи не идет. Об этом 15 сентября в ходже брифинга заявил начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров отвечая на вопрос о вероятности отправки войск ОДКБ в Армению.

"Сегодняшняя повестка дня сложная. Давайте не будем забегать вперед. Хочу только сказать, что 13 сентября главы ОДКБ единогласно заявили о том, что проблема, которая сегодня существует между Арменией и Азербайджаном должна решаться политико- дипломатическим путем. То есть, о применении военной силы, да еще с привлечением ОДКБ ни 13 сентября, ни вчера, ни сегодня и я думаю в ближайшем будущем, речи не идет", - сказал Сидоров.

При этом он отметил, что по его информации, стороны договорились о прекращении огня и эта договоренность соблюдается. " Поэтому, мы надеемся, что и дальше процессы пойдут мирным путем, без применения оружия", - сказал Сидоров.

Он еще раз напомнил, что 13 сентября на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности созванной в связи с ситуацией на отдельных участках границы между Арменией и Азербайджаном, президентом Российской Федерации Владимиром Путиным было предложено направить Миссию ОДКБ в Республику Армения для оценки сложившейся обстановки. По словам Сидорова, это предложение было единогласно поддержано всеми главами государств.

"Миссия сформирована, она возглавляется генеральным секретарем, ОДКБ Станиславом Засем. Но, с учетом того, что Генсек ОДКБ сейчас принимает участие в других серьезных международных мероприятиях, в частности, приглашен на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), поэтому его вылет и прибытие в РА будет позже. Предполагается на следующей неделе", - сказал он, добавив, что по завершению брифинга он вместе с членами объединенного штаба вылетит в Ереване. Он уточнил, что в миссию объединенного штаба включены представители всех стран ОДКБ. "И сегодня вечером мы уже будем в Ереване", - сказал он.

На уточнение, готово ли будет ОДКБ предоставить Еревану военную помощь в случае дальнейшей эскалации, Сидоров повторил, что решением СКБ в Ереван направляется миссия ОДКБ.

"Завершая брифинг, я выезжаю на аэродром и вылетаю в Армению. Для того миссия и назначается, чтобы разобраться на месте с ситуацией, еще раз проанализировать ее. Не втихаря, а с руководством Армении, с другими заинтересованными должностными лицами переговорить. Выяснить всю обстановку, разобраться в причинах, понять какие пути решения можно будет предложить, и чтобы главы государств смогли принять решение. Прислушаются они к решениям миссии по результатам работы: Я сейчас не буду гадать, к примеру, скажут да, давайте миротворцами или продовольствием поможем, а может скажут, молодцы в РА сами справились с поставленной перед собой задачей и всё решили", - сказал представитель ОДКБ.

Вместе с тем он обратил внимание, что между Арменией и Азербайджаном постоянно возникает один вопрос, требующий решения - это вопрос демаркации. "Это первый и основной вопрос, на который обращают внимание. Но, сегодня говорить рано, так как я еще не был на месте",

- сказал он, заверив, что когда будет подготовлен доклад по итогам работы, он будет представлен как общественности, так и главам государств ОДКБ. В заключение он заверил, что без внимания ничего не останется.

Ранее в ОДКБ сообщили, что передовая группа Миссии во главе с начальником Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковником Анатолием

Сидоровым вылетает в Армению 15 сентября с.г.

"Глава Миссии Организации Договора о коллективной безопасности Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась планирует направиться в Республику Армения на следующей неделе. В состав Миссии войдут представители государств - членов ОДКБ, являющиеся сотрудниками Секретариата Организации и военнослужащими Объединенного штаба ОДКБ",

- резюмировал пресс-секретарь ОДКБ.

Напомним, что подразделения ВС Азербайджана 13 сентября в 00:05 начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областей с применением БПЛА. Удары наносились и по объектам гражданских инфраструктур. Армения обратилась в ОДКБ в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. По заверению премьера РА по 4 пункту Устава. 13 сентября по итогам внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ была достигнута договоренность о направлении в РА Миссии ОДКБ "для оценки сложившейся обстановки, подготовки обстоятельного доклада главам государств". Кроме того, на заседании было решено создать рабочую группу "из числа сотрудников секретариата и военнослужащих объединенного штаба для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности ОДКБ".