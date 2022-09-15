Четверг, 15 Сентября 2022 11:11

АрмИнфо.Обмен мнениями по ситуации на азербайджано-армянской государственной границе состоялся в ходе телефонного разговор между министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым и министром национальной обороны Туреции Хулуси Акаром.

Согласно СМИ, Гасанов подробно проинформировал коллегу об оперативной ситуации на азербайджано-армянской государственной границе. Акар в свою очередь подчеркнул, что Вооруженные силы Турции всегда оказывают моральную поддержку азербайджанской армии.

Стоит также добавить, что на накануне, стало известно, что на фоне азербайджанской агрессии против Армении воинские подразделения на армяно-иранской границе были приведены в 100-процентную боевую готовность. В распространенном Корпусом стражей Исламской Революции (КСИР) сообщении отмечается, что14 сентября на ирано- армянской границе размещены бронетанковые подразделения и пехота Вооруженных сил Исламской Республики.

Заметим также, что накануне министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым подчеркнул, что Иран рассматривает ирано-армянскую границу как исторический путь сообщения, который должен быть сохранен неизменным. Подчеркнув, что регион не может мириться с новой войной, он подчеркнул, что Исламская Республика Иран обратилась к сторонам с просьбой о сдержанности.