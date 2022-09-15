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АрмИнфо.Обмен мнениями по ситуации на азербайджано-армянской государственной границе состоялся в ходе телефонного разговор между министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым и министром национальной обороны Туреции Хулуси Акаром.
Согласно СМИ, Гасанов подробно проинформировал коллегу об оперативной ситуации на азербайджано-армянской государственной границе. Акар в свою очередь подчеркнул, что Вооруженные силы Турции всегда оказывают моральную поддержку азербайджанской армии.
Стоит также добавить, что на накануне, стало известно, что на фоне азербайджанской агрессии против Армении воинские подразделения на армяно-иранской границе были приведены в 100-процентную боевую готовность. В распространенном Корпусом стражей Исламской Революции (КСИР) сообщении отмечается, что14 сентября на ирано- армянской границе размещены бронетанковые подразделения и пехота Вооруженных сил Исламской Республики.
Заметим также, что накануне министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым подчеркнул, что Иран рассматривает ирано-армянскую границу как исторический путь сообщения, который должен быть сохранен неизменным. Подчеркнув, что регион не может мириться с новой войной, он подчеркнул, что Исламская Республика Иран обратилась к сторонам с просьбой о сдержанности.
|Захарова: Невзирая на нынешнюю эскалацию, работа по подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном не останавливалась
|Ереван призывает международных партнеров и союзников максимально четко и адресно среагировать на действия Азербайджана - спикер
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|Об азербайджано-турецких переговорах по ситуации на армяно-азербайджанской границе и позиции Ирана
|США должны немедленно прекратить отправку военной помощи Азербайджану - конгрессмен
|Вашингтон выразил готовность сделать все возможное на двусторонней и многосторонней основе для деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе
|Посольство России в Армении не рекомендует российским туристам посещать приграничные районы РА
|Оппозиция в парламенте Армении ищет в правящей фракции 18 голосов для импичмента премьер-министра
|Совбез ООН сегодня вновь соберется для обсуждения ситуации на границе Азербайджана и Армении
|При участии международного сообщества удалось достичь соглашения о прекращении огня - СБ Армении
|Совбез ООН единодушно высказался за скорейшее прекращение огня и урегулирование ситуации политико-дипломатическими средствам - Небензя
|Фонд: Армянская сторона может превратить агрессию Азербайджана в дипломатический кошмар для него, при условии грамотной работы
|Президент Арцаха: Мы неприемлем документов, признающих Арцах в составе Азербайджана
|Азербайджан должен заплатить за свою воинственность - Шифф
|Совбез ООН единодушно высказался за скорейшее прекращение огня и урегулирование ситуации политико-дипломатическими средствам - Небензя
|Пашинян разъяснил свою позицию, а СНБ выступила с заявлением
|МО РА: Боевые действия на армяно-азербайджанской границе практически прекратились
|Участники двух акций протеста требуют отставки премьер-министра Армении
|Армения попросила Россию выполнить положения в рамках военного союза – МИД РА
|Премьер: Азербайджан оккупировал 10 кв.км. территории Армении
|Ситуация на армяно-азербайджанской границе продолжает оставаться напряженной, погибли 105 человек - МО
|Премьер-министр Армении не примет участия в саммите ШОС из-за ситуации на границе
|НАН РА требует от международного сообщества осудить неоднократную агрессию Азербайджана против Армении и принять стабилизирующие ситуацию меры
|Папа Римский призвал молиться о мире между Арменией и Азербайджаном
|Пашинян рассказал о запросах армии
|Глава МИД Армении: Баку демонстрирует максималистское и агрессивное поведение
|Пашинян: Проект объявления военного положения находится на моем столе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Пашинян: В вопросе территориальной целостности Армению не интересуют мнения других государств
|Пашинян: В ОДКБ дали четкую оценку действиям ВС Азербайджана
|Генсек ОДКБ прибудет в Армению на следующей неделе
|Погрануправление об ударе по российской колоне: в результате имевших место 13 и 14 сентября инцидентов сотрудники пограничного органа не пострадали
|Пашинян сообщил о 105 погибших и раскрыл по какой статье Армения обращалась к ОДКБ
|Алиев на встрече с Клаар: Баку поддерживает мирную повестку, как продолжение обсуждений, состоявшихся в Брюсселе
|Пашинян: При делимитации и демаркации границ необходимо опираться на правовые решения
|Сурен Папикян: Министерство обороны в состоянии обеспечить нужды армии
|Миссия ОДКБ прибудет в Армению уже завтра
|Байрамов и Абдоллахиян обсудили эскалацию на армяно-азербайджанской границе
|Армен Папикян подчеркнул важность четкого и недвусмысленного осуждения агрессии Азербайджана против Армении со стороны ОБСЕ
|МО РА: С 13:00 по всей линии границы от Сотка до Гориса противник возобновил интенсивный ракетно-артиллерийский обстрел
|Украинцы в Армении намерены обратиться в Евросоюз призывом осудить азербайджанскую агрессию в РА
|Депутат Бундестага: Нападение Азербайджана на территорию Армении должно быть самым решительным образом осуждено международным сообществом
|Секретарь Совбеза Армении рассказал российскому посреднику об азербайджанской агрессии
|Татоян: Азербайджанские ВС расширили географию обстрелов и военных преступлений в отношении гражданских населенных пунктов Армении
|Из зоны боевых действий эвакуировано 2750 мирных жителей - Омбудсмен
|Миссия ОДКБ пока не прибыла в Армению - Песков
|Мнение: Высшее военно-политическое руководство РА осознанно и целенаправленно идет к цели сдачи государственного суверенитета Армении
|Азербайджанские ВС обстреляли российских пограничников в Гегаркунике
|Читать больше
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