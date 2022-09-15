Четверг, 15 Сентября 2022 10:51

АрмИнфо. Соединенные Штаты Америки должны немедленно прекратить отправку военной помощи Азербайджану. Об этом в своем акаунте в Twitter написала конгрессмен Грейс Наполитано.

<Я решительно осуждаю недавние нападения Азербайджана на Армению. Это нападение является прямым нарушением режима прекращения огня и подтверждает то, что мы всегда знали: необходимо немедленно прекратить отправку военной помощи Азербайджану>, - подчеркнула конгрессмен.

Напомним, что Председатель Комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф представил в Конгресс резолюцию, призывающую Азербайджан немедленно прекратить атаки на Армению и Арцах, и подчеркивающую важность суверенитета Армении. Об этом политик написал в своем акаунте в Twitter. <Азербайджан должен прекратить нападение и террор в отношении ни в чем не повинных армянских граждан. А США и их союзники должны безоговорочно осудить действия Азербайджана>, - отметил Шифф, добавив, что представлена резолюция с громким посланием. <США больше не будут поддерживать Азербайджан. Он должен заплатить за свою воинственность>, - резюмировал конгрессмен.