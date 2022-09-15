Четверг, 15 Сентября 2022 10:44

АрмИнфо.В Вашингтоне выразили обеспокоенность поступающими сообщениями о ранении мирных жителей в Армении в результате широкомасштабной агрессии ВС Азербайджана в отношении суверенных территорий РА.

Так, официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс на брифинге 14 сентября на просьбу высказаться по поводу продолжающейся азербайджанской агрессии против Армении и усугубляющейся гуманитарной ситуации на армянской территории, согласился с тем, что ситуация продолжает вызывать серьезные опасения.

"Мы глубоко обеспокоены продолжающимися нападениями вдоль армяно­азербайджанской границы. Мы наблюдаем продолжающиеся атаки уже второй день подряд. Мы особенно обеспокоены продолжающими поступать сообщениями о ранениях мирных жителей в Армении", - сказал Прайс. В этом ключе он напомнил, что госсекретарь Энтони Блинкен сразу после вспышки боевых действий провел разговоры с лидерами Армении и Азербайджана.

"Он (Блинкен - ред.) выразил нашу глубокую озабоченность в связи с военными действиями вдоль их общей границы, включая сообщения об обстрелах на территории Армении. Он призвал президента Алиева немедленно прекратить боевые действия, развести вооруженные силы, отвести войска от границы и прекратить боевые действия, которые могут поставить под угрозу гражданское население, и работать над решением всех нерешенных вопросов между Арменией и Азербайджаном путем мирных переговоров. В этом контексте и ранее мы ясно давали понять обоим лидерам и на всех уровнях, что военного решения этого спора быть не может. И мы призвали обе стороны воздержаться от дальнейших боевых действий и вести диалог и дипломатию", - отметил представитель Госдепа США.

Вместе с тем он заверил, что США продолжают быть глубоко вовлечены в процесс урегулирования. По его словам, Старший советник по переговорам на Кавказе Филипп Рикер, все еще находится в Баку. "13 сентября, и 14 сентября, он встречался с высшим руководством Азербайджана. 13 сентября в Баку посол Рикер встретился с президентом Алиевым. Помощник госсекретаря Донфрид из нашего Бюро по делам Европы и Евразии говорила с министром иностранных дел Азербайджана Байрамовым. И мы по-прежнему полны решимости делать все возможное для обеспечения мирного и процветающего будущего Южного Кавказа", - заверил Прайс.

На просьбу дать оценку роли Турции в этом конфликте, особенно с учетом того, что турецкий лидер Эрдоган открыто выразил поддержку Азербайджану - одной из сторон конфликта, представитель Госдепа США отметил, что Госсекретарь Блинкен, посол Рикер, помощник госсекретаря Донфрид и другие сотрудники бюро провели ряд бесед, в том числе с Арменией и Азербайджаном, а также с другими заинтересованными сторонами и партнерами. Затруднившись передать весь контекст переговоров, Прайс всё же подчеркнул, что Вашингтон продолжит активную дипломатию в этом вопросе. "Мы готовы сделать все возможное на двусторонней и многосторонней основе, чтобы добиться прекращения этих боевых действий и деэскалации ситуации", - сказал он.

На уточнение о перспективах организации встречи между Арменией и Азербайджаном и участия в качестве посредника (видимо подразумевая площадку ООН - ред.), представитель Госдепа США, вновь не углубляясь в детали, еще раз напомнил о прошедших телефонных разговорах с представителями Армении и Азербайджана на разных уровнях. "Мы ясно дали понять официальным лицам обеих стран, официальным лицам в регионе, мы также публично дали понять, что мы готовы взаимодействовать как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях, любым способом, который был бы конструктивным для немедленного прекращения этого насилия и, в более широком смысле, для снижения напряженности в будущем", - подытожил Прайс.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР начали широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленную службу. Сообщается о погибших и раненных с обеих сторон. По заявлению премьера РА, у армянской стороны уже 105 погибших. А Азербайджана подтвердил гибель 50 военных. В Москве заявили о достижении перемирия между сторонами по состоянию на 09:00 утра 13 сентября. Меж тем, МО РА позже сообщил о непрекращающихся боевых действиях. СБ ООН, по предложению Франции, накануне провело спецзаседание из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе. Армения инициировала спецзаседание Совета ОБСЕ. ОДКБ направит миссию в регион. Жертвой агрессии ВС Азербайджана стала также колонна Погрануправления ФСБ РФ в РА.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отметил, что при участии международного сообщества удалось достичь соглашения о прекращении огня на всем протяжении армяно-азербайджанской границы. В МО РА добавили, что с 20:00 часов 14 сентября стрельба прекратилась на всех участках границы.