Четверг, 15 Сентября 2022 10:11

АрмИнфо.Посольство России в Армении не рекомендует российским туристам посещать приграничные районы Сюникской, Вайоцдзорской и Гегаркуникской областей Армении. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в РА за 14 сентября.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР начали широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленную службу. Сообщается о погибших и раненных с обеих сторон. По заявлению премьера РА, у армянской стороны уже 105 погибших. А Азербайджана подтвердил гибель 50 военных. В Москве заявили о достижении перемирия между сторонами по состоянию на 09:00 утра 13 сентября. Меж тем, МО РА позже сообщил о непрекращающихся боевых действиях. СБ ООН, по предложению Франции, накануне провело спецзаседание из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе. Армения инициировала спецзаседание Совета ОБСЕ. ОДКБ направит миссию в регион. Жертвой агрессии ВС Азербайджана стала также колонна Погрануправления ФСБ РФ в РА.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отметил, что при участии международного сообщества удалось достичь соглашения о прекращении огня на всем протяжении армяно-азербайджанской границы. В МО РА добавили, что с 20:00 часов 14 сентября стрельба прекратилась на всех участках границы.