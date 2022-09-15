Четверг, 15 Сентября 2022 10:10

АрмИнфо.Сегодня, 15 сентября перед зданием Национального Собрания Армении, где должно возобновиться пленарное заседание НС, вновь начали собираться участники акции протеста, требующие импичмента премьер- министра РА Никола Пашиняна.

Улица Демирчяна, с которой депутаты входят на территорию парламента, полностью перекрыта усиленными нарядами полиции.

Накануне поздно вечером, лидер партии <Отечество>, экс-директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян в беседе с журналистами отметил, что премьер-министр, ради сохранения свой власти готов пойти на новые уступки. <Они заявляют, что не подпишут какого-либо документа, но опыт Национального Собрания показывает, что постоянно обманывая народ сказками о мире, власти привели страну к новой войне, к новым жертвам и к новым территориальным потерям. Эти власти являются символом поражений, и должны как можно скорее уйти>,

- заявил Ванецян.

Он добавил, что вопрос об импичменте премьер-министра зависит от народа, от его позиции и решимости. <Вы видите сколько народа собралось на улице Баграмяна, при этом никто не проводил работы по организации этих акций, что свидетельствует об активности народа>, - отметил Ванецян. Он подчеркнул, что оппозиция, и особенно парламентская оппозиция сыграют ключевую роль в смене власти. <В любом случае, вопрос следующей власти будет решаться в стенах парламента. 36 депутатов НС начали процесс импичмента премьер-министра, но для принятия решения необходимо, как минимум еще 18 голосов от правящей фракции <Гражданский договор>, чтобы решить проблему конституционным путем. Сейчас народ требует, чтобы эти 18 депутатов присоединились к инициативе парламентской оппозиции, так что подождем, посмотрим>, - сказал Ванецян, добавив, что у оппозиции нет спора относительно того, кто должен будет стать премьер-министром. <Это самая легкая проблема, сегодня оппозиция обладает большой кадровой базой, и сможет выбрать из этой базы потенциального кандидата на должность премьер-министра>, - подчеркнул экс-директор СНБ.

Отметим, что аналогичные акции накануне прошли и в столице Арцаха - Степанакерте.