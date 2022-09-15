Четверг, 15 Сентября 2022 09:37

АрмИнфо. При участии международного сообщества удалось достичь соглашения о прекращении огня на всем протяжении армяно-азербайджанской границы. Об этом в интервью Общественному телевидению заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

По его словам, итоги боевых действий, скорее всего, будут представлены Министерством обороны страны. Секретарь СБ республики

опроверг утверждения определенных сил страны о наличии некоего сговора с Азербайджаном. <На столе переговоров нет какого-либо документа, а все то, что имеется, об этом публично неоднократно сообщалось>, - отметил Григорян, говоря об акциях граждан, требовавших отставки премьер- министра РА Никола Пашиняна.

Секретарь СБ подчеркнул, что эти акции организованы представителями <пятой колонны>, действия которой направлены на ослабление армянской государственности. <При отсутствии какого-либо документа некоторые политические силы пытаются организовать митинги для дестабилизации внутренней ситуации. Вместо того, чтобы в условиях войны думать об усилении тыла, действия этих сил наносят ущерб Республике Армения. Я уверен, что подавляющее большинство армянской общественности не воспринимает эти действия, поскольку речь идет об отдельных группах или группировках, которые, получая указания с других мест, предпринимают попытки по ослаблению республики>, - подчеркнул Григорян.

Он указал на предысторию нынешнего обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе. Агрессия Азербайджана, как отметил Григорян, направлена на оказание давления на Армению в целях заставить ее пойти на ряд уступок. В повестке имеются многочисленные вопросы, но основной проблемой является вопрос о суверенитете страны. Азербайджан с большим удовольствием участвует в процессах, связанных с попытками уничтожения армянской государственности, и в этих действиях принимает участие определенная группа лиц внутри страны. Поскольку на поле боя ему не удалось добиться желаемого результата, он предпринял попытки начать процессы внутри страны.

Напомним, что накануне вечером в Ереване одновременно прошли несколько акций, участники которых требовали отставки премьер-министра РА Никола Пашиняна, который выступая в парламенте заявил о своей готовности к принятию тяжелых решений во имя долгосрочного мира и стабильности. Позже, обосновывая свое это заявление, премьер в своем видеообращении заверил граждан в том что не подписывал и не намерен подписывать никаких документов, которые могли бы угрожать территориальной целостности и суверенитету Армении. Он фактически повторил то, что сказал в парламенте и заявил, что его слова были преднамеренно искажены. Он это назвал информационной диверсией, которая направляется недружественными внешними силами с целью сломить сопротивление страны. На данное обращение откликнулась и СНБ, в заявлении которой указывалось, что речь Никола Пашиняна в парламенте была искажена и фальсифицирована различными СМИ. <Данным сообщениям СМИ призываем население РА не поддаваться манипулятивным заявлениям и решительно подтверждаем, что ни один документ не подписан и не готовится к подписанию. В выступлении премьер-министра речь шла исключительно о готовности подписать документ, обеспечивающий внешнюю безопасность, суверенитет и прочный мир Республики Армения, к чему следует стремиться>, - говорилось в сообщении СНБ.

Отметим, что накануне вечером Министерство обороны Армении выступило с заявлением, в котором сообщило, что с 20:00 стрельба по всем направлениям боевых действий на армяно- азербайджанской границе практически прекратилась. После этого часа значительных происшествий не зафиксировано. МО заявило, что распространяющаяся в Интернете информация о том, что некоторые армянские населенные пункты перешли под контроль Азербайджана, является абсолютной ложью. В связи с этим, оборонное ведомство призвало граждан воздерживаться от распространения подобных новостей и руководствоваться исключительно официальными новостями. -