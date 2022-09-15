Четверг, 15 Сентября 2022 09:36

АрмИнфо. На закрытой встрече Совета Безопасности ООН по ситуации на границе между Азербайджаном и Арменией российская сторона рассказала об предпринятых Россией усилиях как в индивидуальном качестве, так и по линии ОДКБ, по нормализации обстановки и достижению перемирия, об усилиях, которые будет предпринимать ОДКБ после заседания Совета коллективной безопасности. Об этом сообщил СМИ представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций и в Совете безопасности ООН Василий Небензя после встречи.

<Партнеры благодарили нас за то, что мы поделились этой информацией, благодарили за предпринятые нами усилия. Все единодушно высказались за скорейшее прекращение огня и урегулирование ситуации политико-дипломатическими средствами>, - отметил он.

По словам российского дипломата, сейчас обсуждаются пресс-элементы (заявление для прессы), в зале остались эксперты, которые их дорабатывают. <Мы настаиваем на том, чтобы в этих пресс-элементах непременно была ссылка на трехсторонние заявления президентов России, Армении и Азербайджана от 2020 и 2021 годов, которые являются основой нормализации отношений двух стран, содержат призывы и обязательства по прекращению огня, а также целый ряд проектов, которые стороны в рамках этих соглашений должны предпринять>, - подчеркнул дипломат.

Напомним, что по сообщению МО Армении после 20.00 на армяно-азербайджанской границе практически наступила тишина.