Среда, 14 Сентября 2022 21:54

АрмИнфо. Армения попросила Россию выполнить некоторые положения в рамках военного союза на фоне угрозы территориальной целостности государства, заявил заместитель министра иностранных дел республики Паруйр Ованнисян агентству Reuters.

«У нас есть военная договоренность с Россией — она наш главный военный партнер, и есть определенные положения, которые мы попросили выполнить», — сказал Ованнисян. По его словам, армянская сторона готова рассмотреть любой вариант.

Отвечая на вопрос, возможно ли перерастание конфликта в полномасштабную войну, замглавы армянского МИДа сказал: «Есть явный риск».

«Вы знаете, насколько нестабильна ситуация в нашем регионе», — указал Ованнисян, добавив, что обстановка продолжает обостряться.

Замминистра призвал международное сообщество уделить конфликту с Азербайджаном больше внимания.