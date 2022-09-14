Среда, 14 Сентября 2022 20:21

АрмИнфо. Вторжения ВС Азербайджана на территорию Армении - это факт. Об этом с трибуны Национального Собрания, отвечая на вопросы парламентариев, в ходе правительственного часа заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Еще в мае 2021 года азербайджанской стороной, по словам премьера, в результате вторжения было оккупировано 40 кв.км., а в результате новой агрессии 13 сентября Азербайджан оккупировал 10 кв.км. территории Армении. <Мы говорим, что не принимаем эту агрессию. Они должны выйти с нашей территории!>, - подчеркнул он.

Пашинян также заявил, что взял на себя ответственность принимать сложные решения во имя мира в стране.

<Мы хотим подписать такой документ, за который нас осудит множество людей, множество нас проклянут, назовут предателями, возможно даже, народ решит лишить нас власти. И мы будем благодарны, если в результате этого Армения с площадью в 29 800 кв.км получит длительный мир и безопасность. Я очень четко говорю, я подпишу решение, которое это обеспечит. Меня не интересует, что потом будет со мной, меня интересует, что будет с Республикой Армения>, - заключил он