Среда, 14 Сентября 2022 20:19

АрмИнфо. По положению на 18:00, ситуация на армяно-азербайджанской границе продолжает оставаться напряженной. Об этом на брифинге 14 сентября заявил пресс-секретарь Министерства обороны РА Арам Торосян.

По его словам, в период с 15:00 до 17:00 ВС Азербайджана продолжали наносить интенсивные ракетно-артиллерийские удары вдоль всей линии

от Сотка до Гориса. Ударам подверглись и мирные населенные пункты. Противник широко использовал ударные беспилотные летательные аппараты.

В районе 16:40 ракетно-артиллерийским ударам подверглась воинская часть, расположенная в направлении Сотка, в результате чего вспыхнул пожар. На данный момент огонь потушен. По состоянию на 17:00 интенсивность ударов в данном направлении снизилась.

Вооруженные силы Армении принимают все меры для противодействия врагу, сообщил он. По словам Торосяна, обновленные данные об армянских потерях совсем недавно обнародовал премьер-министр - погибли 105 человек.

Для получения информации о раненых действует круглосуточный номер Минобороны 1-28.