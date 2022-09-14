Среда, 14 Сентября 2022 20:12

АрмИнфо. Речь о принятии заявления Совета Безопасности ООН по эскалации напряженности между Арменией и Азербайджаном пока не идет. Об этом 14 сентября заявила постоянный представитель Норвегии при Совете Безопасности ООН Мона Юуль.

"Пока еще рано об этом говорить", - сказала она в ответ на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

Минобороны Армении в ночь на вторник сообщило, что подразделения ВС Азербайджана открыли интенсивный огонь в направлении населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук с использованием артиллерии, крупнокалиберного и легкого стрелкового оружия. Совбез Армении провел экстренное заседание, на котором было принято решение обратиться за помощью к России с целью задействовать положения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в Организацию Договора о коллективной безопасности и Совет Безопасности ООН. Премьер Армении Никол Пашинян заявил в парламенте, что в результате азербайджанских действий погибли 105 военнослужащих Армении.