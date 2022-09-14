Среда, 14 Сентября 2022 20:11

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в саммите ШОС, который пройдет в Самарканде. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В связи со сложившейся ситуацией на границе, премьер-министр Армении не примет участие в саммите ШОС в Самарканде", - сообщила пресс-служба.