Среда, 14 Сентября 2022 19:02

АрмИнфо.С 13 сентября азербайджанские ВС, применяя различное вооружение, в том числе тяжелую артиллерию, минометы и беспилотники, открыли массированный огонь по армянским вооруженным формированиям, дислоцированным на территориях Сюникской, Вайоцдзорской и Гегаркуникской областей Республики Армения и многих мирных населенных пунктов, причинив человеческие и материальные потери, пытаясь на отдельных участках проникнуть на суверенную территорию Республики Армения. Об этом говорится в заявлении Национальной академии наук Республики Армения в связи с агрессией Азербайджана против Армении в ночь на 13 сентября.

В НАН РА подчеркнули, что этим очередным агрессивным шагом в очередной раз демонстируется, что Азербайджан не только не стремится ориентироваться положениями трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года, но и, пользуясь сложившейся сложной военно-политической обстановкой в мире, сложившейся в результате российско- украинского противостояния, стремится оккупировать территорию Армении под предлогом установления сухопутный коридор с некогда армянским Нахиджеваном.

"Национальная академия наук РА обращается к мировой общественности с требованием воздержаться от неуместных заявлений и решительно осудить неоднократную агрессию Азербайджана против Армении и принять реальные меры для стабилизации ситуации.

Национальная академия наук РА выражает готовность всеми возможными средствами поддержать оборону родной страны и, решительно подчеркивая необходимость национальной солидарности в настоящее время, призывает все силы общественности поддержать Армянскую армию, выстоять вместе против врага, вооружаться для родины, армян с решимостью защищать государственность и верой в победу", - говорится в заявлении НАН РА.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР начали широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленную службу. Сообщается о погибших и раненных с обеих сторон. По заявлению премьера РА, у армянской стороны уже 105 погибших. А Азербайджана подтвердил гибель 50 военных. В Москве заявили о достижении перемирия между сторонами по состоянию на 09:00 утра 13 сентября. Меж тем, МО РА позже сообщил о непрекращающихся боевых действиях. Франция заявила о намерении обратиться к СБ ООН из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе. Армения инициировала спецзаседание Совета ОБСЕ. ОДКБ направит миссию в регион. С раннего утра противник возобновил наступательные действия на восточных рубежах. Жертвой агрессии ВС Азербайджана стала также колонна Погрануправления ФСБ РФ в РА.

Госкомиссия по делам военнопленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан Азербайджана также заявил о готовности азербайджанской стороны в одностороннем порядке передать Армении до 100 тел армянских военнослужащих, 12-13 сентября текущего года. Об этом проинформирован и Международный Комитет Красного Креста.