Среда, 14 Сентября 2022 18:48

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что за время его пребывания в должности премьер-министра все запросы армии, в особенности, финансовые, выполнялись.

<С первого дня премьерства я руководствовался принципом <все для армии>, - заявил он 14 сентября в ходе правительственного часа в парламенте, отвечая на вопрос депутата от правящей фракции НС <Гражданский договор> Кристине Погосян о том, что делалось для победы в 44-дневной войне и почему сегодня не используются закупленные РА СУ-30СМ.

Вопрос, по словам Погосян, у нее возник после того, как накануне премьер с той же трибуны с возмущением отметил, что никто после 2020 года так и не поинтересовался тем, делалось ли что-то для победы. Всех интересовала остановка войны.

По его словам, войны военное руководство представило ему план необходимых оборонных закупок на ближайшие 10 лет на сумму в $12 млрд. <Я сказал - без проблем и все были удивлены. Я говорил, да, мы можем, и я уверен в этом>, - рассказал он. Такую же волю, как указал премьер, он пытался сформировать у высшего руководства армии.

При этом, как отметил Пашинян, в настоящее время есть люди, которые <качают права>, а во время 44-дневной войны только и думали, как бы сбежать с поля боя.

Что касается <неприменения> СУ-30С, то, по словам Пашиняна, не все, что имеется, на сегодня используется, поскольку есть проблема эффективности применения. <У любого вооружения есть свои технические параметры, вопрос в том, где и как их эффективнее использовать>, отметил он. При этом, по его словам, когда и чем стрелять, вопрос, который находится в ведении военного, а не политического руководства страны.