Среда, 14 Сентября 2022 18:44

АрмИнфо. Следующая встреча национальных комиссий по делимитации и демаркации армяно­азербайджанской границы пройдет в Брюсселе. Об этом 14 сентября, отвечая на вопрос депутата Национального Собрания РА, заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян.

Он напомнил, что первая встреча прошла на границе двух государств, вторая в Москве, в настоящее время идет подготовка о проведении третьей встречи, которая пройдет в столице Бельгии. Параллельно этому процессу, как подчеркнул министр, прошли одна-встречи, на которых обсуждались некоторые параметры мирного договора. <Не могу утверждать о наличии большого прогресса, но тема мирного договора в той или иной форме обсуждалась>, - подчеркнул глава МИД Армении.

К концу текущего года, продолжил Мирзоян, главы МИД двух стран должны провести еще одну встречу по вопросу о мирном договоре. <На этом фоне деструктивная позиция Азербайджана, которая проявилась в агрессии против суверенной Армении, может прервать работу над мирным договором>, - подчеркнул Мирзоян, добавив, что на фоне конструктивной позиции Еревана, избравшего путь мирной повестки, и выступающего за мир и безопасность в регионе, Баку демонстрирует максималистское и агрессивное поведение.