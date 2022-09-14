Среда, 14 Сентября 2022 18:24

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 15 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 собственные дома на 5-ой улице Норка, 132-169 на 7-ой улице Норка, жилые дома 24/30, 24/33 на улице Г.Овсепяна и прилегающие собственные дома в Норк Мараше; собственные дома на улице Давида Бека, школа N61 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 61, 62, 64 на улице Андраника, 57, 59, 69 на улице Раффи, улица Вантяна и абоненты улицы Малатия; жилые дома 10, 14, 16, 31, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 31/6, 31/8, 23/11, 23/12, 23/13, 32-52 на улице Ленинградяна, 20а, 43 на улице Арзуманяна, 15/1 на улице Шинарарнери, 9/1 на улице Алабяна, квартал “Ной”, абоненты-жильцы улиц Аракеляна, Левоняна, Егиазаряна, Вштуни, Х.Хачатряна, Асмик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 23/27, 25/14, 25а на улице Налбандяна, 10, 12 на пр. Саят-Нова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 5 на улице Киевяна, 3 на 1-ом переулке Киевяна, жилой дом 14 на улице Сепуга, 39 на улице Севастополян, собственные дома 8-51 на улице Севастополян, 20-29 на улице Сепуга, жилые дома 2, 4, 6, 7, 8 на пр. Комитаса, собственные дома 1-15 на 4-ом переулке Баграмяна, 5-300 в квартале ‘Канакер ГЭС”, 7/4-7/17 на Тбилисском шоссе; собственные дома 24-213 на уице Гапанцяна, 7/13 на улице Шрджанцик Тоннель, жилые дома 7Б, 9, 9/1, 9Б, 9/3, 9/4 на пр. Азатутяна, собственные дома 14-28 на 49-ой улице, 1-10 на 51-ой улице Арабкира, 96/5 на улице Наири Заряна, школа N158, жилые дома 24, 24б, 26а, 24г на улице Шарури, 81 на улице Арташисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Мастара, Цахкасар, Зовасар, Гарнаовит;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично села Авшар, Айавани Урцадзор;

10:00-16:00 частично улицы Гераци, Дпроцаканнери, Анрапетутяна, Араратяна, Шираза, Ширака, частично улицы 1-7, частично кварталы “Нор”, 1-6 в городе Масис; частично села Айнтап, Нор Харберд, Нор Кюри и Мармарашен;

10:30-14:30 частично улица Исакова, жилой дом 66 на улице Огостоси 23 в городе Арташат;

10:30-16:00 частично село Айгезард;

12:00-14:00 частично села Покр Веди и Таперакан;

в Котайкской области:

10:00-11:00 село Канакераван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), квартал “Е-2” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в селе Зовуни; ЗАО “Веолиа джур”, ООО ‘Норма кат”, собственник “Г.Шагинян”, ООО “РЕД Груп”, “Миадзуйл”, садоводческая компания “Зовуни”, винный завод, собственник “А.Манукян”, ООО “Квадра Констракшн”;

11:00-12:00 село Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), кварталы “Дпроц”, ‘Ездинери”, ООО “ЛСАГ”, кооператив “Уют”, ООО “Универсал”, кварталы “Акумб”, “Грасеняк”, кооп. “Лилит”, “Виктория, ООО “Трансгаз”, П/К “Арагил”, ООО “Сарнаран”, квартал ‘Датавор”, ООО “Зовуни”, квартал ‘Нор”, ООО “В.Петросян”, “Тамара ев Ани”, ООО “Д.Мартиросян”, квартал “Х-1”, ООО ‘Каре Дар”, ЗАО “Арколад”, ООО “М.Восканян”, “Кар Анк”, ‘Лива Декол”;

11:00-16:00 село Балаовит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); садоводческие компании “Птгни-2”, “Птгни” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Армглас”, “Саранист”, воинская часть, ООО “Докадо”, “Арцив”, “Амур Авагян”, “Саранист”, “А.Авакян”, “Ай Навт”, “Оазис”, “Ангар”, “Клеопатра”, “Этеард Брабион”, “Амелиа”, “Г.Овсепян”, П/К “Гегард”, квартал “Герезманнер”, садоводческие компании “Птгни Арцив-2”, “Кимиагорц”, ООО “Онира Каб”, коньячный комбинат, села Акунк, Зар, Севаберд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); село Агавнадзор, газозаправочная станция и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

в Гегаркуникской области:

10։00–11։00 частично община Мартуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

10:00-14:00 село Гетап в Артикском регионе;

10:00-16:00 южная часть села Торосгюх в Ашоцком регионе;

10:00-16:30 территория собственного сектора, расположенная напротив памятника “Майр Айастан” в городе Гюмри;

в Тавушской области:

09։30-12։00 села Чинар и Айгедзор; газозаправочные станции, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-12։00 кварталы “Шамахян”, “Андраник”, частично улица Горького в городе Дилижан;

в Лорийской области:

10:30-14:30 улица Мураца в городе Спитак; села Нор Хачакап, Гурсал;

11։00-17։00 села Лернапат и Лернаджур.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 16 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 81, 83, 85 на улице Раффи, 7, 9, 19 на улице Бабаджаняна, абоненты улицы Р.Меликяна; собственные дома на улицах Норка 7, 9, собственные дома 99-155 на 13-ой улице, 1-49 на 15-ой улице, 50-105 на 17-ой улице Норка, собственные дома 2-22А на 2-ом переулке 17-ой улицы Норка, ясли-детский сад N124 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; школа слабовидящих N16, школа-интернат, прилегающие собственные дома и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; жилые дома 81, 83, 85 на улице Раффи, 7, 9, 19 на улице Бабаджаняна, абоненты-жильцы улицы Р.Меликяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 собственные дома 215, 217, 219 на улице Хоренаци;

11:00-17:00 жилые дома 9-19 на улице Агаяна, 15а на пр. Саят-Нова, 56, 62а на улице Теряна, 12, 16, 20 на улице Парпеци, 52, 54 на улице Пушкина, жилые дома 20-28 и собственные дома 76-80 на улице Амиряна, собственные дома 85-107 на улице Бюзанда и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 31, 33 на улице Гюльбенкяна, 12 на улице Касяна, собственные дома 16-36 на 4-ом переулке Баграмяна, жилые дома 21, 21А, 21/3 на пр. Азатутяна, жилой дом 65 на пр. Комитаса, жилой дом 1А на улице Мамиконяна, жилые дома 16, 23, 35 и собственные дома 16-41/5 на улице Г.Мурадяна, собственные дома 4-68 на 2-ом переулке Камарака; собственные дома 4-78 на улице П.Севака, 132-45Г на 1-ой улице М.Аветисяна, жилые дома 1, 3, 2, 2а, 4 на улице Шарури, 2/2, 2/3, 2/4, 2/6, 2/8, 2/10, 2/12, 12, 14 на улице Ширака, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 на 1-ом переулке Ширака, 14 на 2-ом переулке Ширака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 72, 74, 76 на улице Улнеци, собственный дом 76/2 на улице Улнеци, собственные дома на улицах М.Аветисяна 1, 3, собственные дома 20-22 на 2-ой улице;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 кварталы “Гитаван-1”, “Гитаван-2” в селе Карин;

в Армавирской области:

10:00-13:00 села Айтах, Ферик, Цахкаландж;

11:00-17:00 село Каракерт;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично улицы Дпроцаканнери, Анрапетутяна, Араратяна, Шираза, Ширака, частично кварталы 1, 4, 5, 6, частично квартал ‘Нор”, частично улицы Ереванян, Азатамартикнери 1-10, частично переулки 6, 7, 9 в городе Масис; села Воскетап, Покр Веди, Таперакан, Аралез, Нор Кянк; частично село Айгаван;

10:00-14:00 , частично кварталы 2, 3, частично улица Гераци в городе Масис;

10:00-16:00 частично село Зангакатун;

10:30-16:00 частично села Кахцрашен и Айгезард;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично село Серс;

11։00-15։00 село Аратес; частично села Гохтаник, Гермон;

в Котайкской области:

11։00-14։00 село Маяковский и прилегающие территории;

11:00-16:00 села Зар, Севаберд, Акунк, Джрабер и песчаные карьеры;

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

в Гегаркуникской области:

10։30-16։30 община Цовагюх полностью, Телецентр Семеновки, станция оператора ''ВиваСелл-МТС'', сельскохозяйственный кооператив ''Арцап Хнкацорен'', газозаправочная станция ''Арцап шин'', ООО ''Алик'', ООО “Гехецкуи Анаит”, “ММ энд Р”, “Вагаршак ев Арсен”, “Галаксиа Концерн”, “Артем Петросян”, “Паргев Шахбазян”, “Аркади ев Арман”, “Галилиа”, “Бетон узел Арачин”, мотель, от Цовагюха до зоны отдыха Аревик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-13:30 здания школ NN1, 2, все жители-абоненты территорий, называемых “Ортери дош” и “Горг артель”, оросительная насосная станция, станция компании "Юком", все жители-абоненты территорий, прилегающих к церкви и бане в селе Кармир;

в Ширакской области:

10:00-16:00 центральная часть села Торосгюх в Ашоцком регионе; село Ахин в Анийском регионе;

11:00-15:00 участки улиц Л.Мадояна, Мазманяна, Матнишян, Спартака, параллельные к бане ''Гюмрва Бахник”, в городе Гюмри;

в Тавушской области:

10։00-13։00 улица Парз лич, частично Тбилисское шоссе в городе Дилижан; село Техут;

в Лорийской области:

10։00-13։00 село Пушкино;

11։00-13։00 села Сараарт, Гогаран, Гехасар, Ширакамут, Катнаджур;

в Сюникской области:

10:00-13:00 частично село Алидзор;

14:00-16:00 частично село Алидзор.