Среда, 14 Сентября 2022 18:23

АрмИнфо.В вопросе территориальной целостности Армению не интересуют мнения других государств. Об этом 14 сентября с трибуны парламента, отвечая на вопрос депутата Рустама Бакояна, заявил глава армянского правительства Никол Пашинян, говоря о коридоре по территории республики.

<Нас должны интересовать наши мнения и наши подходы>, - подчеркнул Пашинян, добавив, что Ереван никому не предоставит никакого коридора и территории, и мнения других стран по этому вопросу нас интересуют во вторую очередь>, - отметил Пашинян. Он добавил, что вместе с союзниками этот вопрос обсуждается, и имеются общие подходы. <По моим наблюдениям, нет страны, которая в переговорах с нами говорит о некоем коридоре. Но если и найдется такая страна, мы не будем вести с ней переговоры. Что за коридор, кто его выдумал, где написано слово <коридор>? Азербайджан настаивает на применении 9-го пункта трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Этот пункт опубликован, и пусть найдут в этом пункте слово <коридор>. В данном пункте речь идет лишь о Лачинском коридоре, который находится под контролем российских миротворцев> , - подчеркнул премьер, отметив, что в другом трехстороннем заявлении от 11 января 2021 года раскрыто содержание 9-го пункта.

Он сообщил, что армянская сторона представила новый пакет предложений по разблокированию транспортных и экономических коммуникаций. <Этот пакет в Брюсселе я лично передал в руки президенту Азербайджана, и как только будет получено согласие Баку, мы готовы сразу приступить к реализации его положений>, - подчеркнул глава армянского правительства, отметив, что в этих предложениях представлены инициативы по разблокированию дорог, в чем заинтересован Ереван.

Премьер отметил, что суверенитет и территориальная целостность государства является той <красной линией>, за которую власти страны никогда не перейдут. < Этот вопрос не обсуждается, и республика не намерена уступать ни метра своей территории>, - сказал глава правительства.