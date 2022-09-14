|Участники двух акций протеста требуют отставки премьер-министра Армении
|Армения попросила Россию выполнить положения в рамках военного союза – МИД РА
|Премьер: Азербайджан оккупировал 10 кв.км. территории Армении
|Ситуация на армяно-азербайджанской границе продолжает оставаться напряженной, погибли 105 человек - МО
|Постпред Норвегии: Говорить о заявлении СБ ООН по Армении и Азербайджану рано
|Премьер-министр Армении не примет участия в саммите ШОС из-за ситуации на границе
|НАН РА требует от международного сообщества осудить неоднократную агрессию Азербайджана против Армении и принять стабилизирующие ситуацию меры
|Папа Римский призвал молиться о мире между Арменией и Азербайджаном
|Пашинян рассказал о запросах армии
|Глава МИД Армении: Баку демонстрирует максималистское и агрессивное поведение
|Пашинян: Проект объявления военного положения находится на моем столе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Пашинян: В вопросе территориальной целостности Армению не интересуют мнения других государств
|Пашинян: В ОДКБ дали четкую оценку действиям ВС Азербайджана
|Генсек ОДКБ прибудет в Армению на следующей неделе
|Погрануправление об ударе по российской колоне: в результате имевших место 13 и 14 сентября инцидентов сотрудники пограничного органа не пострадали
|Пашинян сообщил о 105 погибших и раскрыл по какой статье Армения обращалась к ОДКБ
|Алиев на встрече с Клаар: Баку поддерживает мирную повестку, как продолжение обсуждений, состоявшихся в Брюсселе
|Пашинян: При делимитации и демаркации границ необходимо опираться на правовые решения
|Сурен Папикян: Министерство обороны в состоянии обеспечить нужды армии
|Миссия ОДКБ прибудет в Армению уже завтра
|Байрамов и Абдоллахиян обсудили эскалацию на армяно-азербайджанской границе
|Армен Папикян подчеркнул важность четкого и недвусмысленного осуждения агрессии Азербайджана против Армении со стороны ОБСЕ
|МО РА: С 13:00 по всей линии границы от Сотка до Гориса противник возобновил интенсивный ракетно-артиллерийский обстрел
|Украинцы в Армении намерены обратиться в Евросоюз призывом осудить азербайджанскую агрессию в РА
|Депутат Бундестага: Нападение Азербайджана на территорию Армении должно быть самым решительным образом осуждено международным сообществом
|Секретарь Совбеза Армении рассказал российскому посреднику об азербайджанской агрессии
|Татоян: Азербайджанские ВС расширили географию обстрелов и военных преступлений в отношении гражданских населенных пунктов Армении
|Из зоны боевых действий эвакуировано 2750 мирных жителей - Омбудсмен
|Миссия ОДКБ пока не прибыла в Армению - Песков
|Мнение: Высшее военно-политическое руководство РА осознанно и целенаправленно идет к цели сдачи государственного суверенитета Армении
|Азербайджанские ВС обстреляли российских пограничников в Гегаркунике
|Решение ОДКБ ни о чем - экс глава МИД Армении
|Спикер: ВС Азербайджана преднамеренно наносят удары по гражданским инфраструктурам
|Неважно по какой статье Армения обращалась к ОДКБ. Есть международные структуры, которые реагируют даже без обращения: Егоян
|МО РА: Продолжается интенсивный обстрел противником Джермука и Верин Шоржи
|Эксперт: Против Армении ведутся крупномасштабные боевые действия, которые уже давно превысили масштабы апрельской войны 2016 года
|На ближайшем заседании ПАСЕ будет обсужден вопрос об агрессии Азербайджана против Армении
|Отклики Франции и США вселяют очень осторожный оптимизм: Депутат правящей фракции о предстоящем заседании СБ ООН
|МИД РФ: Новая дорога, которая свяжет Армению и Нагорный Карабах, начнет работать с 1 апреля 2023 года
|Британские парламентарии призывают правительство страны ввести санкции в отношении Азербайджана из-за агрессии в отношении Армении
|Минобороны Армении призвало СМИ не публиковать кадры с зоны боевых действий
|Граждане Армении смогут без регистрации находиться на территории Беларуси
|Внешнеполитические ведомства Люксембурга и Кипра отреагировали на агрессию Азербайджана в отношении Армении
|Чавушоглу: последние события на армяно-азербайджанской границе демонстрируют хрупкость стабильности в регионе
|Глава МИД Ирана назвал неприемлемыми любые геополитические изменения в регионе
|Татоян: В условиях продолжающейся агрессии Азербайджана против РА, Ереван должен в срочном порядке обратиться в Международный уголовный суд
|АРМЕНАЛ спонсировал участие одаренного школьника в чемпионате мира по шахматам
|Армения рассказала об очередной широкомасштабной агрессии Азербайджана на 71 сессии Европейского регионального комитета ВОЗ
|Анна Вардапетян освобождена от должности помощника премьер-министра
|Клаар уже сегодня прибудет в регион
|Глава МИД Казахстана: Вопрос об отправке казахстанских миротворцев на Южный Кавказ не стоит
|В Белом Доме затруднились назвать мотивы последней эскалации на армяно- азербайджанской границе
|Родные и близкие погибших военнослужащих требуют импичмента премьер-министра Армении
|МО РА: начиная с 08:00 утра противник возобновил наступательные действия в направлении Джермука и Верин Шоржи
|Госдеп США призвал Россию использовать свои рычаги воздействия на Армению и Азербайджан для деэескалаци ситуации
|Депутат НС: Необходимо не формировать отряды добровольцев, а пополнять армию
|В МИД РФ обвинили Евросоюз в попытке вытеснить Россию из Закавказья
|Армения обратилась в ЕСПЧ с требованием принять промежуточные меры против Азербайджана
|Макрон потребовал от Алиева прекратить агрессию в отношении Армении
|Читать больше
АрмИнфо. Невзирая на разговоры о том, что демаркация и делимитация армяно-азербайджанской границы не состоялась, на заседании стран-участниц ОДКБ, со стороны последних были даны четкие оценки о том, что ВС Азербайджана вторглись на суверенную территорию Армении. Об этом, отвечая на вопрос парламентариев, в ходе правительственного часа 14 сентября заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.
<Если в таком формате звучат подобные заявления, то они не должны остаться бесподследственными. Сейчас запущена одна процедура, и мы сделаем все возможное, чтобы она дошла до своего логического результата>, - сказал глава правительства.
При этом Пашинян заметил, что военное вмешательство не рассматривается в качестве единственного сценария по решению ситуации, поскольку есть и другие политические и дипломатические механизмы воздействия.
Он также сообщил об обращении Армении в РФ, на основании Договора о коллективной безопасности, о получении, в том числе, военной помощи. Помимо этого Пашинян рассказал, что в связи с ситуацией правительство Армении обратилось и к западным партнерам, при содействии которых азербайджанскую агрессию в Армении обсудят на заседании Совета безопасности ООН.
|Участники двух акций протеста требуют отставки премьер-министра Армении
|Армения попросила Россию выполнить положения в рамках военного союза – МИД РА
|Премьер: Азербайджан оккупировал 10 кв.км. территории Армении
|Ситуация на армяно-азербайджанской границе продолжает оставаться напряженной, погибли 105 человек - МО
|Постпред Норвегии: Говорить о заявлении СБ ООН по Армении и Азербайджану рано
|Премьер-министр Армении не примет участия в саммите ШОС из-за ситуации на границе
|НАН РА требует от международного сообщества осудить неоднократную агрессию Азербайджана против Армении и принять стабилизирующие ситуацию меры
|Папа Римский призвал молиться о мире между Арменией и Азербайджаном
|Пашинян рассказал о запросах армии
|Глава МИД Армении: Баку демонстрирует максималистское и агрессивное поведение
|Пашинян: Проект объявления военного положения находится на моем столе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Пашинян: В вопросе территориальной целостности Армению не интересуют мнения других государств
|Пашинян: В ОДКБ дали четкую оценку действиям ВС Азербайджана
|Генсек ОДКБ прибудет в Армению на следующей неделе
|Погрануправление об ударе по российской колоне: в результате имевших место 13 и 14 сентября инцидентов сотрудники пограничного органа не пострадали
|Пашинян сообщил о 105 погибших и раскрыл по какой статье Армения обращалась к ОДКБ
|Алиев на встрече с Клаар: Баку поддерживает мирную повестку, как продолжение обсуждений, состоявшихся в Брюсселе
|Пашинян: При делимитации и демаркации границ необходимо опираться на правовые решения
|Сурен Папикян: Министерство обороны в состоянии обеспечить нужды армии
|Миссия ОДКБ прибудет в Армению уже завтра
|Байрамов и Абдоллахиян обсудили эскалацию на армяно-азербайджанской границе
|Армен Папикян подчеркнул важность четкого и недвусмысленного осуждения агрессии Азербайджана против Армении со стороны ОБСЕ
|МО РА: С 13:00 по всей линии границы от Сотка до Гориса противник возобновил интенсивный ракетно-артиллерийский обстрел
|Украинцы в Армении намерены обратиться в Евросоюз призывом осудить азербайджанскую агрессию в РА
|Депутат Бундестага: Нападение Азербайджана на территорию Армении должно быть самым решительным образом осуждено международным сообществом
|Секретарь Совбеза Армении рассказал российскому посреднику об азербайджанской агрессии
|Татоян: Азербайджанские ВС расширили географию обстрелов и военных преступлений в отношении гражданских населенных пунктов Армении
|Из зоны боевых действий эвакуировано 2750 мирных жителей - Омбудсмен
|Миссия ОДКБ пока не прибыла в Армению - Песков
|Мнение: Высшее военно-политическое руководство РА осознанно и целенаправленно идет к цели сдачи государственного суверенитета Армении
|Азербайджанские ВС обстреляли российских пограничников в Гегаркунике
|Решение ОДКБ ни о чем - экс глава МИД Армении
|Спикер: ВС Азербайджана преднамеренно наносят удары по гражданским инфраструктурам
|Неважно по какой статье Армения обращалась к ОДКБ. Есть международные структуры, которые реагируют даже без обращения: Егоян
|МО РА: Продолжается интенсивный обстрел противником Джермука и Верин Шоржи
|Эксперт: Против Армении ведутся крупномасштабные боевые действия, которые уже давно превысили масштабы апрельской войны 2016 года
|На ближайшем заседании ПАСЕ будет обсужден вопрос об агрессии Азербайджана против Армении
|Отклики Франции и США вселяют очень осторожный оптимизм: Депутат правящей фракции о предстоящем заседании СБ ООН
|МИД РФ: Новая дорога, которая свяжет Армению и Нагорный Карабах, начнет работать с 1 апреля 2023 года
|Британские парламентарии призывают правительство страны ввести санкции в отношении Азербайджана из-за агрессии в отношении Армении
|Минобороны Армении призвало СМИ не публиковать кадры с зоны боевых действий
|Граждане Армении смогут без регистрации находиться на территории Беларуси
|Внешнеполитические ведомства Люксембурга и Кипра отреагировали на агрессию Азербайджана в отношении Армении
|Чавушоглу: последние события на армяно-азербайджанской границе демонстрируют хрупкость стабильности в регионе
|Глава МИД Ирана назвал неприемлемыми любые геополитические изменения в регионе
|Татоян: В условиях продолжающейся агрессии Азербайджана против РА, Ереван должен в срочном порядке обратиться в Международный уголовный суд
|АРМЕНАЛ спонсировал участие одаренного школьника в чемпионате мира по шахматам
|Армения рассказала об очередной широкомасштабной агрессии Азербайджана на 71 сессии Европейского регионального комитета ВОЗ
|Анна Вардапетян освобождена от должности помощника премьер-министра
|Клаар уже сегодня прибудет в регион
|Глава МИД Казахстана: Вопрос об отправке казахстанских миротворцев на Южный Кавказ не стоит
|В Белом Доме затруднились назвать мотивы последней эскалации на армяно- азербайджанской границе
|Родные и близкие погибших военнослужащих требуют импичмента премьер-министра Армении
|МО РА: начиная с 08:00 утра противник возобновил наступательные действия в направлении Джермука и Верин Шоржи
|Госдеп США призвал Россию использовать свои рычаги воздействия на Армению и Азербайджан для деэескалаци ситуации
|Депутат НС: Необходимо не формировать отряды добровольцев, а пополнять армию
|В МИД РФ обвинили Евросоюз в попытке вытеснить Россию из Закавказья
|Армения обратилась в ЕСПЧ с требованием принять промежуточные меры против Азербайджана
|Макрон потребовал от Алиева прекратить агрессию в отношении Армении
|Читать больше
|Прогноз: США на данном этапе в вопросе Арцаха не активизируются
|Прогноз: Перспектив для мира между Арменией и Азербайджаном нет
|Прогноз: Решить проблемы в формате "3+3" можно с учетом интересов России, Турции, Ирана и Азербайджана, но не Армении
|Взгляд из Москвы: Евросоюз мобилизовал против РФ весь свой ресурс на постсоветском пространстве
|Прогноз: Чрезвычайно осторожная политика Армении чревата большими рисками
|Читать больше
|Рубен Варданян переходит Рубикон и уходит в политику
|Прогноз: Чрезвычайно осторожная политика Армении чревата большими рисками
|Военная делегация Ирана посещает Карабах
|Эксперт: Противодействие деарменизации Арцаха требует неординарных решений
|Аналитик: Азербайджан нашел путь привода Арцаха под свой контроль
|Керолайн Кокс направила письмо главе МИД Великобритании, в котором указала на ухудшении ситуации с безопасностью в Нагорном Карабахе
|Ара Карян:Расширение НАТО и последствия
|Оптический обман, комнаты-перевертыши, искаженная реальность: В Гюмри открылся первый <Музей иллюзий>
|В региональной конкурсной программе <Золотого абрикоса> представлено 2 фильма армянских режиссеров
|Президент Казахстана принял участие в специальной панельной сессии Катарского экономического форума
|Оппозиция Лаврову: РФ была и будет союзником Армении и армянского народа
|В Ереване открылась ОО <Украинский форум> для оказания помощи беженцам из Украины
|Полиция Армении сообщила о задержании 59 участников протестных акций
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах