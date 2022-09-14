Среда, 14 Сентября 2022 18:22

АрмИнфо. Невзирая на разговоры о том, что демаркация и делимитация армяно-азербайджанской границы не состоялась, на заседании стран-участниц ОДКБ, со стороны последних были даны четкие оценки о том, что ВС Азербайджана вторглись на суверенную территорию Армении. Об этом, отвечая на вопрос парламентариев, в ходе правительственного часа 14 сентября заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

<Если в таком формате звучат подобные заявления, то они не должны остаться бесподследственными. Сейчас запущена одна процедура, и мы сделаем все возможное, чтобы она дошла до своего логического результата>, - сказал глава правительства.

При этом Пашинян заметил, что военное вмешательство не рассматривается в качестве единственного сценария по решению ситуации, поскольку есть и другие политические и дипломатические механизмы воздействия.

Он также сообщил об обращении Армении в РФ, на основании Договора о коллективной безопасности, о получении, в том числе, военной помощи. Помимо этого Пашинян рассказал, что в связи с ситуацией правительство Армении обратилось и к западным партнерам, при содействии которых азербайджанскую агрессию в Армении обсудят на заседании Совета безопасности ООН.